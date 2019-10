Chili: grève à la plus grande mine de cuivre au monde, en soutien à la contestation

Santiago du Chili, Chili | AFP | mardi 28/10/2019 - Les mineurs chiliens d'Escondida, plus grande mine de cuivre au monde située dans le nord du pays, entameront mardi une grève de 24 heures, en soutien au mouvement de protestation contre les inégalités socio-économiques, qui ne faiblit pas depuis 10 jours, a annoncé le syndicat des mineurs dans un communiqué.



Le motif de l'arrêt de travail est "l'adhésion à la protestation sociale contre les politiques économiques et sociales qui nous affectent en tant que travailleurs et plus généralement la grande majorité de la société" chilienne, justifie l'organisation syndicale, qui rassemble quelque 2.500 salariés, soit 90% du total des travailleurs de la mine de cuivre.

Les mineurs appellent par ailleurs les membres du gouvernement et du Congrès à "prendre en charge les besoins" d'une grande partie de la Nation et à réconcilier un dialogue entre syndicats et organisations sociales afin d'oeuvrer pour aboutir à "un pacte social juste (...) seul moyen de surmonter la crise actuelle", selon eux.

C'est la deuxième fois que les travailleurs d'Escondida se mettent en grève depuis le début de la grave crise sociale qui a fait 20 morts dans le pays, dont cinq par suite de l'intervention des forces de sécurité, et des centaines de blessés.

Lundi, le président chilien Sebastian Pinera a procédé à un remaniement gouvernemental, mais sans réussir, pour l'heure, à apaiser les tensions qui secouent le pays.

Quelques heures à peine après les déclarations du chef de l'Etat, un rassemblement pacifique de plusieurs milliers de personnes sur la Plaza Italia, devenue l'épicentre des manifestations, a progressivement laissé place à de violents heurts, alors que des groupes de protestataires radicaux souhaitaient se rendre jusqu'au siège du gouvernement.

La mine d'Escondida, située en plein désert d'Atacama, dans le nord du Chili, à 3.100 mètres d'altitude, produit environ un million de tonnes de cuivre par an.

Sa production et celles des autres mines chiliennes font du Chili le principal producteur de cuivre au monde, avec près de 5,6 millions de tonnes par an, soit un tiers de l'offre mondiale du métal rouge.