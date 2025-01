Chili : au moins six morts dans le naufrage d'un bateau de tourisme

Santiago du Chili, Chili | AFP | lundi 27/01/2025 - Au moins six personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de tourisme qui naviguait dimanche sur un fleuve proche de la ville d'Osorno, dans le sud du Chili, ont annoncé lundi les autorités.



Le bateau, qui transportait 32 passagers et deux membres d'équipage, avait levé l'ancre dimanche à environ 1.000 km au sud de la capitale Santiago.



Le bateau a coulé dans le fleuve Negro, à environ cinq kilomètres de sa destination finale, le port de Bahia Mansa, sur le Pacifique.



La marine chilienne a fait état auprès de l'AFP de "six morts" et un disparu. Deux corps ont été retrouvés à l'intérieur de l'embarcation, précise un communiqué.



Les autorités n'ont pas indiqué si parmi les passagers se trouvaient des étrangers.



Le parquet a ouvert une enquête pour déterminer les causes du naufrage.



"L'embarcation aurait dû transporter 21 personnes" et non 34, a indiqué la procureure Maria Angelica de Miguel à la chaîne Chilevision.



"Beaucoup de personnes sur ce bateau n'avaient pas de gilet de sauvetage", a-t-elle ajouté.



Le capitaine du bateau a été arrêté par la police.

