Chili : Il faut sauver le cactus roi !

Le cactus “Trichocereus atacamensis” (du grec “thrix”, poil, désignant les soies du tube floral) est aussi appelé “Echinopsis atacamensis” (du grec “echinos”, oursin). On le trouve au sud du Pérou, au nord et Chili et en Bolivie (8 m maxi de hauteur, 1 m de diamètre). De belles colonies existent autour de San Pedro de Atacama, dans le désert du même nom.



Pour y aller Vol une fois par semaine Papeete-Santiago du Chili avec Latam, puis connexion à Santiago sur Calama. Liaison par la route entre Calama et San Pedro de Atacama.





Pour y rester Réserver votre hôtel à l’avance, il y a foule à San Pedro. Le style de ce gros village nous fait vous conseiller des formules d’hébergement plutôt haut de gamme (à prix très abordables). Une bonne adresse, l’Hosteria San Pedro (Prévoyez une semaine de séjour à San Pedro pour voir le minimum).





Pour observer des cactus Vous en verrez forcément au fil des excursions dans la région de San Pedro. Mais si vous souhaitez avoir le temps de découvrir cette plante, louez une voiture avec son chauffeur au départ de San Pedro. Un Gringo passionné de cactus, ça surprendra, mais de beaux billets verts, ça ne se refuse pas. Sinon en effectuant l'excursion au geyser d'El Tatio, vous en verrez au retour. Demandez au guide de marquer un stop.





Pour garder la forme Au-dessus de 4 000m, on peut ressentir (parfois violemment) les effets du « soroche » (le mal des montagnes). Boire peu d’alcool, ne pas fumer et consommer beaucoup de mate de coca si possible (vendu comme le thé, en sachets). L’hydratation est essentielle et il n’y a pas d’eau potable une fois sorti de San Pedro. Prévoir des réserves suffisantes.





Pour visiter la région de San Pedro Surtout ne pas louer de voiture à Calama. Seul, vous allez manquer les trois-quarts des choses intéressantes. Faites toutes les excursions classiques avec des agences locales. Et retournez ensuite là où vous avez envie d’aller en louant une voiture sur place.







Pour tout savoir Consultez le guide “Travelling Tips, San Pedro de Atacama” (en anglais et en espagnol, avec carte détaillée), en vente partout au Chili, et notamment à l’aéroport de Santiago. L’essentiel y figure. Sinon, le site https://passportjoy.com/san-pedro-de-atacama-tips/ est très complet.