Chiffrer sa consommation de bière

Tahiti le 11 janvier 2023 - Boire 25 obus de bière de 50 cl, revient à ingérer 231 % de l’apport calorique recommandé pour un homme âgé entre 20 et 40 ans. La direction de la santé a publié sur son Facebook, un tableau qui expose combien de calories représentent la consommation d’une ou plusieurs bières.



Saviez-vous qu’en buvant 10 obus de bière dans la journée, vous apportez à votre corps 93 % de l’apport calorique recommandé pour un homme de 20 à 40 ans ? Ne vous risquez tout de même pas à adopter ce régime, les conséquences sur votre santé seraient catastrophiques.



La direction de la santé a publié un tableau où est représenté le nombre de calories contenues dans une ou plusieurs bières. L'organisme public entend prévenir des possibles risques de prise de poids, liés à la consommation d’alcool. Selon la direction de la santé, le corps d’un homme adulte a besoin d'un apport journalier de « 2700 kcal ». Cela représente un peu plus de 10 obus de 50cl. Si ce n’est une bonne gueule de bois au lendemain, la bière ne vous apportera pas suffisamment d’éléments nutritifs pour être en bonne santé ! Votre porte-monnaie risquerait aussi de mal se porter. Acheter 10 bières représente en moyenne, une dépense de « 2 000 francs FCFP », constate l’organisme public.



La direction de la santé soutient fermement le défi de « Dry January», qui consiste à ne plus boire d’alcool durant le premier mois de l’année. Elle rappelle également sur son Facebook, qu’un numéro relié au ‘Centre de Prévention et de Soin des Addictions’, est prévu pour orienter toutes personnes dépendantes à la boisson.