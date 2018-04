Chasse sous-marine : campagne de prévention sur les accidents à Bora Bora

BORA BORA, le 10 avril 2018 - L'association Ia vai ma noa Bora Bora a mené une campagne de sensibilisation sur les accidents liés à la chasse sous-marine sur l'île, durant plusieurs semaines. Une initiative qui a été organisée pour les habitants de la Perle du Pacifique, et plus particulièrement pour les jeunes.



À l'instar de l'île de Moorea, l'association Ia vai ma noa Bora Bora a mené du 10 mars au 5 avril, une campagne de sensibilisation sur les accidents liés à la chasse sous-marine, sur l'île de la Perle du Pacifique.



L’instructeur en apnée AIDA, Denis Grosmaire, président de Moorea freediving, a proposé auprès de 144 élèves de 4èmes et volontaires, une séance de sensibilisation aux risques d’accident liés à la chasse sous-marine.



À l’occasion de leur cours d’Education physique et sportive avec leur professeur, Denis a présenté des notions de base sur les bienfaits de la pêche, la syncope et le "taravana". Ensuite les collégiens ont découvert les gestes à avoir en cas de syncope.



D’autres séances étaient adressées à la population, en matinée et en fin de journée. Cela a été l’occasion d’échanges très intéressants sur le vécu des pêcheurs.



Une intervention s’est faite d’ailleurs à l’occasion d’une journée de prévention organisée par l’Union chrétienne des jeunes gens de Vaitape, le samedi 10 mars.