Chasse sous-marine : Tefana en tête à Raiatea

Tahiti, le 5 avril 2022 – Le club des Black fins de Raiatea organisait ce week-end une compétition de chasse sous-marine. Les deux journées étaient sélectives pour les Oceania de 2023. À l'issue de la compétition ce sont les deux équipes de Tefana qui ont pris la tête du classement provisoire.



Ce week-end, le club des Black fins organisait une compétition de chasse sous-marine à Raiatea. Les deux journées étaient sélectives pour les Oceania de 2023, qui se dérouleront en Nouvelle-Zélande. Au total neuf équipes se sont alignées, venues pour certaines des Marquises, de Rangiroa ou Tahiti.



La première journée a été remportée par le binôme des Black fins, représenté par le binôme père-fils Taumata et Mahana Tixier avec 32 prises. La deuxième journée a été remportée par l’équipe de Tefana représentée par Dell Lamartinière et Rahiti Buchin avec 32 prises également.



Au final, sur les deux journées, les deux équipes de Tefana prennent la tête du classement provisoire. L’équipe des Black Fins de Raiatea finit troisième mais compte bien batailler lors des prochaines étapes à Tahiti afin de participer aux Oceania. Les femmes n'ont pas démérité puisque l'équipe de Tefana composée de Onix Lebihan et Taina Orth ont également réalisé deux belles journées de pêche.