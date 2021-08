"Chassé-croisé" de la rentrée aux Tuamotu

Rangiroa, le 10 août 2021- Comme chaque année, pour de nombreux élèves de Polynésie, la rentrée est synonyme de départ vers une autre île qui les accueillera pour une nouvelle année scolaire. C'est le cas à Rangiroa, que certains quittent pour étudier à Tahiti ou Raiatea et où d'autres arrivent d'atolls éloignés. Cette année, tous les élèves ont dû être testés avant de monter dans l'avion.



À la veille de la rentrée, à Rangiroa comme dans de nombreuses îles du fenua, cette semaine on assiste à un véritable “chassé-croisé” d'élèves. Certains quittent l'atoll pour rejoindre notamment les lycées de Tahiti ou celui de Raiatea et d'autres arrivent à Rangiroa pour suivre leur année scolaire au collège-Cétad. C'était le cas hier, où les élèves originaires de Niau sont arrivés par avion dans la matinée alors que les jeunes de Rangiroa rejoignaient Tahiti dans l'après-midi par un vol quasi rempli exclusivement d'élèves.



La crise sanitaire, qui rappelons-le, touche à présent tous les archipels a contraint à la prise de nouvelles mesures à destination de ces étudiants qui circulent entre les îles. Ainsi, dans toutes les îles de Polynésie, les élèves ont dû être testés avant d'embarquer dans l'avion. À Rangiroa, le centre médical a ouvert ses portes dès dimanche afin de permettre ce dépistage. Lundi, 75% des élèves au départ avaient été testés, ils étaient tous négatifs selon l'infirmier Stéphane Bellado. Les élèves qui seraient testés positifs devront rester sur leur île, isolés pendant 10 jours et pourront revoyager après la fin de cette période.



D'autre part, la commune a communiqué sur quelques ajustements de la rentrée scolaire. La rentrée des classes de maternelle de Avatoru est reportée au lundi 16 août. La rentrée dans les îles de Mataiva et Tikehau est maintenue au 11 août. À Makatea, la rentrée est repoussée au mardi 17 août, avec un possible report. L'école de Takaroa a annoncé pour sa part que plusieurs enseignants ayant été testés positifs au Covid, la rentrée de certaines classes devait être reportée à une date qui sera communiquée ultérieurement. Seuls les élèves des classes de CE1 et CM1-CM2 pourront faire leur rentrée.