Chasse au crocodile sur les plages de l'île touristique de Phuket

Bangkok, Thaïlande | AFP | lundi 22/07/2018 - Un crocodile de près de deux mètres a été localisé sur différentes plages de l'île de Phuket, une des destinations les plus populaires de Thaïlande, d'après les autorités locales qui essayent en vain de le capturer.



Signalé il y a une semaine à proximité de la plage de Rawai sur la mer d'Andaman, le reptile a depuis été repéré à plusieurs endroits par les agents chargés de sa capture, désormais secondés par un groupe de chasseurs.

"Nous avons pratiquement réussi à l'attraper lorsqu'il se trouvait près de la plage de la station balnéaire de Karon. Nous étions à quelques mètres, mais il a rapidement replongé dans la mer", a indiqué à l'AFP Thawee Thongcha, le maire de la commune, située sur la côte ouest de Phuket, dans le sud de la Thaïlande.

"Nous ne savons pas à ce stade d'où vient cet animal", a-t-il ajouté.

Selon lui, les conditions climatiques défavorables rendent plus difficile sa capture. La saison des pluies a en effet empêché les pêcheurs de sortir en mer et d'utiliser leurs filets.

Les plages thaïlandaises attirent des millions de touristes chaque année et l'île de Phuket est l'une des destinations les plus populaires.

Les crocodiles du Siam étaient autrefois omniprésents en Asie du Sud-Est mais leur nombre a drastiquement chuté à cause de la chasse et de la destruction de leur habitat naturel. Ils figurent actuellement sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour les espèces menacées.

Seule une poignée d'entre eux vivent toujours à l'état sauvage dans des parcs nationaux dans le centre et l'ouest du pays, mais la plupart se trouvent dans des fermes-zoo critiquées par les groupes de défense des animaux.

Pour Thon Thamrongnawasawat, un biologiste marin, conférencier à l'université Kasetsart, le crocodile localisé à Phuket est probablement une version hybride d'une espèce élevée dans une de ces fermes.

En janvier 2017, une Française, qui visitait avec son mari le parc national de Khao Yai, au nord de Bangkok, avait été mordue par un crocodile alors qu'elle souhaitait faire un selfie à côté de l'animal.

En 2014, une Thaïlandaise s'était suicidée dans une ferme-zoo de la région de Bangkok en se jetant dans un bassin de crocodiles.