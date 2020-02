Charlie Winston vient chanter "Square 1" à Tahiti

TAHITI, le 20 février 2020 - Le chanteur britannique assurera deux concerts dans un cadre intimiste. Il présentera des titres de son 4e album Square 1, sorti en 2018.



Charlie Winston a conquis le cœur du public il y a près de 10 ans. En 2018, il a signé un 4e album, qui pose sur la vie un regard réaliste et apaisé. Avec "Square 1", le titre de ce 4e album, il renoue avec le bonheur d’aller à la rencontre des gens. Il vient à la rencontre des Polynésiens.



Square 1 fait référence à l'expression anglaise "back to square one", recommencer à zéro. Charlie Winston dévoile sous un nouveau jour les thèmes récurrents de ses albums, de l’art de vivre aux sujets plus engagés comme celui des réfugiés politiques.



L'album est le plus personnel et le plus socialement conscient de Charlie. Plein d’espoir et d’inspiration, l’artiste prend la responsabilité d’entamer la discussion, de poser des questions et de susciter l’inspiration.



Charlie Winston (de son vrai nom Charles Winston Gleave) est un auteur, compositeur, interprète et guitariste britannique.



Il a commencé par apprendre le piano. Sa première œuvre, Mischifus, mélane de beatbox, piano et guitare a été montrée sur scène en 2007. La même année, il a signé Make Way. Son premier album officiel a vu le jour 2 ans plus tard, sous un label français. Il lui a donné le nom de Hobo. Aux États-Unis, le terme de "hobo" désigne un sans domicile fixe se déplaçant de ville en ville.



Le deuxième album, Running Still est sorti en 2011 et le troisième Curio City, en 2015.



Le concert de Charlie Winston est porté par la toute nouvelle société de production L.A Production Tahiti montée par Laëtitia Labeylie et Arnaud Bertrand. " Nous avons l'habitude de faire venir des chanteurs, humoristes, artistes ", indique celui qui a longtemps tenu La Casa Mahina.



Aujourd'hui, il n'est plus à la tête de l'établissement. " L'idée, maintenant que nous avons vendu est de continuer à proposer des soirées dans des petites salles où les gens peuvent boire un verre dans un cadre agréable. " D'autres rendez-vous suivront sous peu.