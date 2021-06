Charles Teinauri s'offre la Talifit Race à Bora Bora

Tahiti, le 30 mai 2021 - Plus de 110 rameurs ont pris le départ, samedi à Bora Bora, de la troisième édition de la Talifit Race. Au bout des 15 km de course entre les baies de Pofai et de Faanui, c'est Charles Teinauri qui s'est imposé en 1h11'22. Le 'aito de Shell Va'a a devancé de près de vingt secondes Tutearii Hoatua et Steeve Teihotaata, respectivement deuxième et troisième.



Du beau monde à Bora Bora pour la troisième édition de la Talifit Race, course V1 marathon. On retrouvait quasiment tous les ténors de la discipline à commencer par les Shelliens Damas Ami, Charles Teinauri, Taputea Tehetia, Tauhere Pirato et Brice Punuataahitua, originaire de la Perle du Pacifique et vainqueur de la dernière édition. Steeve Teihotaata, natif de l'île également, a aussi répondu présent pour la course de même que Kevin Céran-Jérusalémy, Kevin Kouider ou encore Tutearii Hoatua.



Au programme pour tous ces 'aito un parcours de 15 km entre les baies de Pofai et de Faanui. Et le meilleur départ est pour le junior de Bora Bora, Glenn Moity, qui a pris les commandes de la course sur les premiers kilomètres. Derrière lui, un groupe de poursuivants composé de Damas Ami, Charles Teinauri, Steeve Teihotaata et Brice Punuataahitua. Puis sur le retour vers la baie de Pofai, les Shelliens ont pris le pouvoir. Damas Ami a pris un moment les commandes de la course. Mais il n'a rien pu faire suite à la grosse accélération de Charles Teinauri. Ce dernier n'a plus lâché la tête de la course et s'est littéralement envolé vers la ligne d'arrivée qu'il a franchi après 1h11'22 de course.



Derrière Teinauri, Damas Ami a lui accusé le coup physiquement, permettant à Tutearii Hoatua, auteur d'une belle remontée vers Pofai, de s'offrir la deuxième place de la course en devançant au sprint Steeve Teihotaata.



Chez les juniors Glenn Moity s'est imposé en finissant notamment huitième de la course au classement scratch à peu moins de deux minutes du vainqueur. Du côté des vétérans c'est Kameha Tamarii qui l'a emporté.