Chant, danse, musique à l’honneur au Ta’upiti ana’e

TAHITI, le 2 mai 2023 - Le Ta’upiti ana’e anciennement appelé Heiva des écoles aura lieu cette année du 1er au 11 juin. Trente-deux structures sont inscrites, mettant à l’honneur la danse, les chants mais aussi les instruments de la culture polynésienne.





Il est le rendez-vous incontournable des écoles de ‘ori Tahiti, de chant traditionnel, de ‘ukulele et de percussions de Polynésie française. Le Ta’upiti Ana’e – anciennement appelé le Heiva des écoles, NDLR – ne cesse de prendre de l’ampleur.



Créé en 1994, à l’occasion des 2e jeux de la Francophonie, l’événement annonce les festivités du Heiva. Il est passé de quatre écoles inscrites (dont le Conservatoire artistique de la Polynésie française, voir également l’encadré) à 32 cette année. Les représentations auront lieu au Grand théâtre, mais également sur la place To’ata (le 1er et 2 juin) pour quatre écoles : Arato’a, centre de formation Hei Tahiti, Rainearii et Tamari’i Poerava. Pour les spectateurs, c’est l’occasion de découvrir le travail d’une année de toutes ces écoles.



Les participants varient d’une année sur l’autre. Certains fidèles reviennent régulièrement comme, par exemple, la Tahiti Choir School de Steeve Reea qui présentera sa section chants traditionnels ainsi que les chorales enfants et adultes. L’école Rahiti de Rahiti Maopi est, en revanche, une nouvelle venue. Fondée en 2015, elle est enfin disponible après avoir fait rayonner la musique traditionnelle polynésienne aux quatre coins du monde (Nouvelle-Zélande, Australie, Europe, Hawaii). Les élèves, qui passent tous par l’apprentissage du solfège, travaillent à l’école Rahiti le ‘ukulele, le kamaka, la guitare.







Mettre à l’honneur toutes les écoles



Pour donner de la visibilité à toutes les écoles, même celles qui n’ont pas la chance de pouvoir participer au Heiva des écoles, la Maison de la culture innove. Depuis quelques jours, elle propose sur le En effet, nous limitons chaque année le nombre d’inscrits au Ta’upiti ana’e à une trentaine environ en raison de la logistique ”, rappelle Yann Teagai, le directeur de la Maison de la culture. Ce site fonctionne sur la base d’une carte. Les internautes peuvent trouver les écoles et leurs coordonnées sur Tahiti, Moorea et les Raromata’i en fonction de leur localisation. Actuellement, une trentaine d’écoles sont déjà listées, mais ce chiffre va progresser et la liste certainement s’étendre à d’autres îles. De même, les informations précisées pour chaque école pourront être enrichies en fonction des demandes de chacune d’entre elles.

Pour donner de la visibilité à toutes les écoles, même celles qui n’ont pas la chance de pouvoir participer au Heiva des écoles, la Maison de la culture innove. Depuis quelques jours, elle propose sur le site internet dédi au Heiva un annuaire des écoles de ‘ori Tahiti, chants traditionnels, percussions, musique et ‘ukulele. “”, rappelle Yann Teagai, le directeur de la Maison de la culture. Ce site fonctionne sur la base d’une carte. Les internautes peuvent trouver les écoles et leurs coordonnées sur Tahiti, Moorea et les Raromata’i en fonction de leur localisation. Actuellement, une trentaine d’écoles sont déjà listées, mais ce chiffre va progresser et la liste certainement s’étendre à d’autres îles. De même, les informations précisées pour chaque école pourront être enrichies en fonction des demandes de chacune d’entre elles.

Le conservatoire met la nature à l’honneur



Le conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) comptait parmi les toutes premières écoles inscrites au Heiva des écoles en 1994. “ Nous étions quatre ”, se rappelle Fabien Dinard, le directeur de l’établissement. Aujourd’hui, le conservatoire et ses 800 élèves, se présentent sur To’ata dans le cadre du Ta’upiti Ana’e. Ils ont leur soirée qui dure, en général, autour de trois heures. Toutes les disciplines sont représentées : ‘ori tahiti, ‘orero, percussions, guitare traditionnelle, ‘ukulele, pupu himene.



Cette année, l’établissement a travaillé sur la base d’un texte de Göenda Reea, lauréate au concours du Heiva. Le thème retenu est sur l’éveil de la nature. “ Ce qui annonce beaucoup de couleurs sur scène ”, promet Fabien Dinard.



Rendez-vous le samedi 10 juin à 18 heures précises à To’ata pour vivre la grande nuit de gala du conservatoire.



Pratique



Du 1er au 11 juin, à la maison de la culture.

Cette année, pour la 29e édition du heiva es écoles (rebaptisé Ta’upiti Ana’e en 2022) 32 écoles sont inscrites. Elles se produiront au Grand théâtre ainsi que sur la place To’ata.





Tarif : à partir de 1 500 Fcfp.

Billets en vente à la maison de la culture ainsi qu’

La billetterie est ouverte depuis ce mardi 2 mai.



Du 1er au 11 juin, à la maison de la culture.Cette année, pour la 29e édition du heiva es écoles (rebaptisé Ta’upiti Ana’e en 2022) 32 écoles sont inscrites. Elles se produiront au Grand théâtre ainsi que sur la place To’ata.Tarif : à partir de 1 500 Fcfp.Billets en vente à la maison de la culture ainsi qu’ en ligne et sur place une heure avant les soirées.La billetterie est ouverte depuis ce mardi 2 mai.

Contacts



Tél. : 40 544 544

Facebook : Maison de la Culture de Tahiti

Sites internet : www.maisondelaculture.pf et heiva.org

Les écoles qui souhaitent figurer dans l’annuaire peuvent envoyer un mail à :

Tél. : 40 544 544Facebook : Maison de la Culture de TahitiSites internet : www.maisondelaculture.pf et heiva.orgLes écoles qui souhaitent figurer dans l’annuaire peuvent envoyer un mail à : [email protected]

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 2 Mai 2023 à 20:22 | Lu 212 fois