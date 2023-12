Changement d’adresse pour le Marché des délices à Hao



Hao, le 4 décembre 2023 - Le Marché des délices a ouvert ses portes ce samedi matin dès 6 heures, mais dans un lieu différent pour cause de travaux en cours.



Deux marchés sont organisés mensuellement par la commune de Hao. Le Marché du terroir tout d’abord qui, comme son nom l’indique, est dédié aux producteurs locaux. On y retrouve des maraîchers, des pêcheurs et divers exposants du secteur primaire. Et il y a le Marché des délices, de plus en plus organisé ces derniers mois. Cet événement fait la part belle aux produits transformés, cuisinés avec des produits locaux. Ces deux marchés, organisés habituellement dans le hall de la mairie de Hao située au quai du village de Otepa, se déroulent généralement tôt le samedi matin et rencontrent un franc succès.



Changement de site temporairement

Mais à partir de ce mois de décembre, changement de décor pour ces deux marchés. En effet, la mairie de Hao est actuellement en cours de démolition pour laisser la place à un abri anticyclonique qui tiendra lieu également de nouvelle mairie. Tous les événements se déroulant jusqu’alors à la mairie sont donc délocalisés temporairement. Pendant la période de travaux, dont on ignore pour l’instant l’estimation des délais, les bureaux administratifs de la commune sont déplacés dans les locaux du Fare Rauira qui était avant cela la maison de l’artisanat.



Et les événements se tiendront dans un autre lieu de l’atoll que l’on appelle à Hao “l’ancienne mairie”, située au centre du village juste à côté de l’église catholique Saint-Pierre. Cette mairie avait été construite en 1889 et a été utilisée comme tel jusqu’en 1985 environ. D’une superficie de 300 mètres carrés, cette salle a ensuite servi jusqu’à aujourd’hui de salle de réunion, de danse, de classe et de salle à tout faire. Toujours debout, elle va donc accueillir également une fois par mois les Marchés du terroir ou des délices et cela pour une période indéterminée.



Un marché éclair Ce samedi, à 6 heures tapantes, s’est ouverte l’édition du mois de décembre du Marché des délices avec neuf exposants installés donc pour la première fois dans l’ancienne mairie. Dès l’ouverture, une foule de personnes était présente avec la ferme intention de repartir avec le meilleur petit déjeuner possible. Les mets proposés, parmi lesquels le poisson cru, du avaro, des gâteaux, des pai, des nems, des beignets mais aussi du taioro thon, du poe karapu, du poe maniota et bien d’autres douceurs matinales, ont rencontré un succès tel qu’une demi-heure après l’ouverture du marché, les stands étaient déjà dévalisés. Les exposants ont remballé leurs étals et ont quitté les lieux à 7 heures.



Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 4 Décembre 2023 à 14:55 | Lu 306 fois