Championnat du monde de surf Masters 2024

Tahiti, le 25 octobre 2024 - C’est à El Sunzal, au Salvador, que se sont déroulés du 18 au 24 octobre les championnats du monde Masters (40 ans et plus) organisés par l’association internationale du surf (ISA). Nos deux ‘aitos, Patricia Rossi et Hira Teriinatoofa, ont fièrement représenté la Polynésie. Patricia a connu une courte défaite en demi-finale dans les catégories Masters Women 40+ et Grand Masters Women 50+, tandis que Hira termine quatrième en finale.



Onze ans après la dernière édition, les championnats du monde de surf des Masters organisés par l'ISA étaient organisés du 18 au 24 octobre sur le spot de El Sunzal au Salvador. La compétition qui réunit les meilleurs surfeurs et surfeuses de plus de 40 ans a réuni plus de 90 athlètes de 28 pays, prouvant que l’âge n’a aucun impact sur le niveau des participants. Déjà champion en 2004 et 2010, Hira Teriinatoofa, notre représentant en catégorie Masters Men 40+, avait décidé de montrer à ses concurrents qu’il était venu au Salvador pour performer. Dès les premiers rounds, le Tahitien a terminé premier de son heat avec un score de 12,1 points, devançant largement ses adversaires du jour. Il a réitéré cet exploit au deuxième round. Dans les troisième et quatrième rounds, il a pris la deuxième place, se qualifiant directement pour la finale aux côtés du Sud-Africain Tyrell Johnson, déjà impressionnant lors des phases de qualification. Les deux autres finalistes étaient le Costaricain Gilbert Brown, acteur d’une demi-finale incroyable avec un score de 17,1 points, et le Brésilien Diego Rosa, qui les a rejoints grâce à un score de 16,84 points.



Les vagues de plus de deux mètres ont offert des conditions difficiles pour cette finale, et, comme souvent dans ces cas-là, les Brésiliens se sont montrés redoutables. Diego Rosa n’a pas dérogé à la règle et s’est imposé avec un score digne des plus grands champions, 16,10 points. Quant à notre ‘aito, Hira Teriinatoofa, il a terminé au pied du podium avec une note de 11,04 points, sans démériter puisqu’il a réalisé une magnifique compétition en montrant qu’il fait toujours partie des meilleurs.



Du côté des femmes, Patricia Rossi n’a pas été en reste. Engagée dans deux compétitions, la Masters Women 40+ et la Grand Masters 50+, elle a atteint les demi-finales dans les deux catégories.



Après avoir dû passer par cinq séries en Masters 40+ et quatre en Grand Masters 50+, notre championne a fait preuve d’une immense détermination, prouvant qu’à 51 ans, et après plusieurs années sans compétition, elle conserve la rage de vaincre et la passion du surf chevillées au corps.



En demi-finale de la Grand Masters 50+, l’Américaine Siri Cota lui a pris de justesse la deuxième place qualificative pour la finale, avec seulement 0,5 point d’écart. La gagnante de cette finale n’est autre que le Hawaiienne Rochelle Ballard, championne du monde en 2012. Pour la Masters Women 40+, la demi-finale a été moins serrée, la Costaricaine Lisbeth Vindas obtenant un score de 12 points contre 9,43 points pour Patricia Rossi. En finale, c’est la Hawaiienne Mélanie Bartels qui a remporté le titre.



Patricia Rossi termine cinquième de ces championnats du monde Masters 2024.