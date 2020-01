Challenger #9 : Poerani Bertrand





Poerani Bertrand est l'une des meilleures nageuses de Polynésie française. En juillet 2019, elle a fait partie de la délégation d’athlètes tahitiens qui ont représenté la Polynésie aux Jeux du Pacifique aux Samoa. Même si la Nouvelle-Calédonie a fait une razzia de médailles d’or en surclassant la Polynésie française, quelques athlètes tahitiens se sont tout de même fait remarquer, dans le sillage de Poerani Bertrand, médaillée d’or.



Sa discipline de prédilection ? La brasse. La Tahitienne s’est par ailleurs illustrée pendant les Jeux en battant trois records de Polynésie. En 2017, elle s’était illustrée en devenant championne de Nouvelle Zélande sur 50 mètres, toujours en brasse. A l’instar de Rahiti De Vos, elle aimerait poursuivre ses études aux Etats-Unis pour continuer à améliorer ses performances sportives

Questions / réponses Parlez-nous de vos débuts sportifs, d'une anecdote, d'un souvenir ?

"J’ai commencé la natation à l’âge de 5 ans sur les conseils d’une amie de ma mère. J’ai intégré l’OLP natation, club auquel je suis fidèle depuis 10 ans. J’ai eu l’occasion, grâce à mon club, de partir très vite faire des compétitions à l’étranger. Ma première compétition à Hawaii pour mes 10 ans m’a donné envie de continuer. Depuis, je sors régulièrement hors du Pays pour faire des compétitions"

Qu’est ce qui vous plaît dans votre sport ?

"La natation m’a permis de nombreuses rencontres. J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux champions (Florent Manaudou, les nageurs Olympiques en 2016, Alain Bernard, Coralie Balmy, etc…) mais aussi beaucoup d’entraîneurs et de nageurs. Cela m’a permis aussi de faire des voyages inoubliables. (Hawaii, Nouvelle Zélande, Australie, France, Samoa)".



Que faites-vous pour améliorer vos performances ?

"D’abord, je m’entraîne beaucoup. Quotidiennement. Ensuite, j’essaie d’avoir une alimentation équilibrée, et une hygiène de vie saine en me couchant tôt.

Enfin, je sors beaucoup du territoire pour rechercher la confrontation, au minimum trois par an. C’est indispensable pour progresser."



Quel message essayez-vous de transmettre aux Polynésiens à travers le sport ?

Carte d'identité Née le 26 juin 2002 à Papeete

Situation familiale ? Célibataire.

Un héros de votre enfance ? Laure Manaudou, c’est la première championne olympique française en natation.

Si vous étiez un animal ? Un dauphin, pour sa grâce et son agilité à se déplacer dans l’eau.

Une valeur morale ? Le fair-play. Ce n’est pas toujours évident après des longs mois de préparation de ne pas pouvoir donner son maximum à une compétition. Mais il faut accepter les échecs, les analyser pour pouvoir devenir encore plus forte.

Votre activité professionnelle ? Etudiante en terminale S au lycée Paul Gauguin.

Les trois meilleurs résultats de votre palmarès 2019

- Championne de Polynésie en mai avec onze titres sur onze courses.

- cinq médailles dont une en or sur 200m brasse aux Jeux du Pacifique en juillet aux Samoa

- Victoire aux interclubs en novembre toutes catégories filles avec I mua natation