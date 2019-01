Challenger #6 : Steeve Teihotaata

Steeve Teihotaata est surnommé « l’extraterrestre ». Originaire de Bora Bora, une île connue pour être un vivier de champions, Steeve Teihotaata possède un palmarès impressionnant. Il a tout gagné avec la V6 d’Edt Va’a dont il est le capitaine, notamment cinq fois Hawaiki Nui Va’a dont quatre d’affilée. En individuel, il n’est pas en reste avec cette année un doublé Te Aito-Super Aito, la course de référence en V1. En Sup, même s’il n’a pas participé au circuit international, Steeve a été le meilleur Tahitien lors du Sup Paddle Festival en s’offrant une belle troisième place…Toujours disponible pour les médias, Steeve reste humble, amical et force l’admiration de tous…