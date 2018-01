Challenger #3 : Kévin Céran-Jérusalemy





Kévin, avec humilité, se définit comme un rameur ‘moyen partout’ : moyen en « surf » comme moyen en « remontée ». A force d’entrainement et de persévérance, il a réussi à inscrire son nom au palmarès des plus grandes courses de pirogues de Polynésie, le pays où les courses de pirogues sont les plus longues, les plus difficiles au monde. Kévin, fils d’une légende de la rame, ne se contente pas de briller en pirogue individuelle, il est aussi une des stars de Shell Va’a avec qui il a gagné plusieurs grandes courses cette année. Son plus beau succès reste sa victoire pour la quatrième année au Te Aito, la plus grande course individuelle au monde, sans oublier son titre de champion du monde de va’a marathon…

En bref Né le 22 mai 1993 à Papeete, 24 ans



Origines : Originaire de Huahine dans le district de Fare



Situation familiale : En couple avec un enfant



Un héros de votre enfance ? Mon héros c’est mon père car lui même était un grand champion et je me suis beaucoup inspiré de lui



Si tu étais un animal ? Un orque car c’est un animal intelligent et puissant



Une valeur morale ? Contre le dopage dans le sport



Ton activité professionnelle ? Livreur au sein de Pacific Petroleum Service



Tes sponsors ? Fai Va’a, Huahine Rame, Overstim’s, Aito Sport, Manuia Tahiti et Surfco (Spy)



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2017



1er au Te Aito pour une 4e année consécutive

1er Championnats du monde de longue distance individuelle

1er à la Mémorial Serge Hoatua

Quatre questions à Kévin Céran-Jérusalemy Tes débuts ?



« J’ai commencé le sport comme tout le monde, à l’école. En dehors aussi. Football, basket, judo, boogie, pirogue comme passe-temps… J’ai débuté le va’a avec mon père à l’âge de 8 ans. J’ai intégré le club de Mataiea Va’a à l’âge de 12 ans. Mon père, Heitara Tehahe fait partie des grands noms du va’a. A 14 ans, j’ai commencé à prendre au sérieux la rame grâce à mon père, qui m’a entrainé sans relâche. J’ai commencé à gagner mes premières compétitions à 15 ans en tant que cadet puis junior. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« C’est en 2012, lorsque j’ai remporté le Hawaiki Nui Va’a avec le club de EDT Va’a alors que j’étais toujours junior. Ensuite cette année, lorsque j’ai égalé le record de victoires consécutives de Lewis LAUGHLIN de quatre victoires au Te Aito, tout en remportant les 1er championnats du monde de va’a marathon en V1. »



Tes motivations ?



« Ce qui me motive en premier, c’est ma famille pour laquelle je me bat chaque jour ainsi que le fait de montrer que même si on est jeune tout est possible, il faut juste avoir confiance en soi. Le va’a c’est aussi un sport noble qui fait partie de notre culture, c’est un sport polynésien. Le sport permet aussi de s’évader, de se relâcher, de décompresser. J’aime le contact avec l’eau, cette sensation de glisse, d’aisance dans les déplacements… »



Tes objectifs ? Remerciement ou message ?



« Mes objectifs, c’est tout simplement d’essayer de faire mieux que cette année. Je tiens à remercier toute ma famille et les personnes qui me soutiennent de près comme de loin et un remerciement spécial à tous mes sponsors ainsi qu’à Va’a News et Vohi vidéo pour la promotion de notre sport. Vive le tri des déchets, stop à la pollution et pour notre corps, c’est la même chose. Faites du sport !





