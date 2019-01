Challenger #3 : Anna Yon Yue Chong





Suite à la perte d’un être cher, Anna Yon Yue Chong a tout plaqué pour partir de longs mois en Thaïlande courant 2018 pour intégrer un camp d’entrainement de boxe thaïlandaise. Dans cet univers nouveau, elle a pu enchainer les victoires malgré les coups durs et les blessures pour ensuite combattre en Nouvelle Zélande avant de participer aux championnats du monde de la discipline. Revenue à Tahiti, elle a repris le chemin du travail en se découvrant une nouvelle passion pour le ball-trap. Elle est un bel exemple d’une femme sportive et volontaire. Son long voyage en Thaïlande l’a marquée et elle aimerait bien renouveler son expérience d’immersion totale dans cet univers de la boxe thaïlandaise…

Quatre questions à Anna Yon Yue Chong : Tes débuts ?



« J’ai découvert la boxe thaï à Levallois-Perret lors de ma dernière année d’études. J’ai tout de suite accroché et je me suis donnée à fond, c’était obsessionnel. Au bout de quelques mois, j’avais tellement progressé que mes coachs m’ont proposé un combat en kick-boxing et m’ont envoyée en camp d’entraînement en Hollande. J’ai remporté mon premier combat en kick boxing classe B et suis devenue championne Île-de-France 2013. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Mon quatrième combat à Chiang Mai. J’ai affronté une spécialiste du corps à corps, un style que j’admire et qui m’impressionne beaucoup. Tout s’est passé mentalement. Je devais protéger mes blessures, me retenir d’aller sur son terrain et continuer de marquer à distance. Depuis cette victoire, je suis enfin persuadée qu’avec la bonne préparation et la bonne stratégie, je peux l’emporter sur plus expérimentée que moi, ce dont je doutais auparavant. »



Tes motivations ?



« J’aime baigner dans l’environnement thaïlandais. M’entraîner chaque jour en bénéficiant des conseils des Thaïs, pouvoir assister à des combats tous les soirs, avoir accès à tous ces rings et à toutes ces adversaires, c’est électrisant. Aussi, les Thaïlandais ont une lecture du combat et de la domination qui leur est propre et que j’adore. Maintenant, je veux continuer à apprendre avec eux, chez eux. »



Tes objectifs ? Un message ?



« Retourner en Thaïlande m’entraîner et boxer. Apprendre au maximum. Pour les athlètes en boxe thaï, donnez-vous les moyens de faire le voyage de votre vie en Thaïlande, au cœur de la fournaise, vous ne le regretterez pas ! Merci à la fédération polynésienne de boxe thaïlandaise de m’avoir soutenue tout au long de mon aventure et d’avoir impulsé le développement de la compétition féminine à Tahiti. »



Carte d'identité





