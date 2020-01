Challenger #2 : Rahiti De Vos





Rahiti De Vos a été l'un des athlètes polynésiens les plus performants des Jeux du Pacifique aux Samoa en juillet dernier. Il avait participé à l’épreuve de nage en eau libre (5 km Open Water) dès le premier jour de compétition en remportant la médaille d’or après un finish spectaculaire. Il s’était également imposé en bassin sur 400 mètres et 1500 mètres nage libre, rapportant au total trois médailles d’or pour Tahiti, soit le plus gros total de médailles d’or en individuel de la délégation polynésienne, toutes disciplines confondues. Rahiti De Vos étudie aux Etats-Unis tout en s’entraînant vingt heures par semaine, il "remercie les Polynésiens pour tout le soutien au cours de ces années à l’étranger" et "apprécie sincèrement l’attention portée aux sportifs polynésiens".

Questions / réponses Parlez-nous de vos débuts sportifs, d'une anecdote, d'un souvenir ?

" J’ai commencé la natation très jeune parce que j’avais peur de l’eau. J’ai continué à Tahiti jusqu’à l’âge de 15 ans. J’ai rejoint le Pôle Espoir du lycée climatique et sportif de Font-Romeu et j’y suis resté pendant deux ans. J’ai ensuite rejoint le Pôle France de Nice et j’y suis resté pendant trois ans. En 2016, j’ai obtenu une bourse pour étudier et nager pour l’Université de l’Utah."



Qu’est ce qui vous plaît dans votre sport ?

"Ce qui me plait beaucoup c’est que c’est un sport chronométrique donc il est très facile d’évaluer le niveau de quelqu’un. Depuis que je suis aux Etats-Unis, j’aime beaucoup le fait que la natation soit considérée comme un sport d’équipe plutôt qu’un sport individuel."



Que faites-vous pour améliorer vos performances ?

"Vingt heures d’entraînement par semaine, entraînement dans l’eau, préparation physique et musculation… Au cours de la saison de natation universitaire (NCAA), de septembre à mars, on a beaucoup de"dual meets", des compétitions entre deux universités qui nous préparent aux compétitions plus importantes qui ont lieu en mars, qui opposent plusieurs universités et lors desquelles les meilleures performances de la saison sont attendues. À partir de mars, la saison NCAA se termine et la saison en grand bassin commence."



Quel message essayez-vous de transmettre aux Polynésiens à travers le sport ?

"C’est toujours un plaisir de ressentir le soutien des Tahitiens quand on est un sportif à l’étranger, merci pour tout. Merci pour tout le soutien au cours de mes années à l’étranger, c’est toujours motivant. C’est ce qui m’a donné la motivation de me battre et représenter Tahiti lors des JPS 2019. J’apprécie sincèrement l’attention portée aux sportifs polynésiens et c’est un honneur d’avoir été nominé pour les Trophées du sport 2020."

Carte d'identité Né le 11 janvier 1996 à Papeete

Situation familiale : Célibataire

Un héros de votre enfance ? Michael Phelps

(nageur américain le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles dont 23 d'or remportées entre 2004 et 2016)

Si vous étiez un animal ? Un oiseau pour pouvoir voler

Une valeur morale ? L'humilité

Votre activité professionnelle ? Étudiant en Master Systèmes d’Information à l'Université de l'Utah

Les trois meilleurs résultats de votre palmarès 2019

Médaille d’or au 5 km Open Water aux Jeux du Pacifique

Médaille d’or au 400 nage libre aux Jeux du Pacifique

Médaille d’or au 1500 nage libre aux Jeux du Pacifique