Challenger #18 : Denis Grosmaire





Denis Grosmaire a voyagé d’île en île lors de sa scolarité suivant sa mère enseignante. Il en a gardé une passion indéfectible pour l’océan. Il est le grand frère du surfeur de gros Tikanui Smith. C’est par la pêche sous-marine qu’il s’intéresse à l’apnée et se prend vite au jeu. Il passe ses diplômes d’instructeur, remporte le championnat de Polynésie d’apnée statique en 2017 puis participe en 2018 à ses deux premières compétitions internationales. Il atteint -93 mètres lors du Vertical Blue, la plus grosse compétition d’apnée au monde qui se déroule au mythique « Dean Blue Hole », aux Bahamas. Denis est également très impliqué dans la formation préventive aux dangers de l’apnée, à Tahiti comme dans les îles…

Quatre questions à Denis Grosmaire : Tes débuts ?



« Ayant grandi dans les îles, j’ai pratiqué tout type de pêche (filet, nylon, canne, récif…) mais je me suis passionné pour la pêche sous-marine, et plus tard je me suis demandé comment les champions d’apnée faisaient pour rester longtemps et descendre très profond. Je me suis alors intéressé à cette discipline et à ses techniques spécifiques. J’ai passé mon diplôme d’instructeur à Villefranche-sur-mer en juillet 2016 et j’ai monté une association pour développer l’apnée en Polynésie française. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« J’ai été champion de Polynésie française en 2017 en apnée statique, je n’ai participé qu’à trois compétitions d’apnée en profondeur dans ma vie. La première à 53m à Villefranche-sur-mer, la deuxième à -68m à Villefranche-sur-mer et la dernière aux Bahamas dans le Dean’s Blue Hole à -93m. C’est la plus prestigieuse compétition d’apnée au monde, toute l’élite de l’apnée s’y retrouve car le cadre et l’ambiance sont justes exceptionnels. »



Tes motivations ?



« J’ai grandi entouré de l’océan, il m’a bercé, nourri, diverti, passionné, il a uni ma famille (surf et pêche en famille). L’océan m’a aussi enseigné beaucoup de choses (l’humilité, vaincre ses peurs, expériences fortes…). J’aime plonger avec les requins tigre particulièrement, j’ai monté une association pour la protection des requins en Polynésie en 2006 pour accompagner le gouvernement dans la mise en place d’une règlementation sur la protection des requins, pour faire de la sensibilisation… Faire de l’apnée, c’est un voyage profond pendant lequel je rentre en communion avec l’océan et je lui rend hommage pour tout ce qu’il m’a donné depuis ma plus jeune enfance, en plus du plaisir et des sensations que cela me procure. »



Tes objectifs ? Un message ?

Atteindre la barre mythique des -100m en immersion libre et continuer de progresser, participer au Vertical Blue 2019 et au championnat du monde AIDA 2019 à Nice, représenter et classer au mieux notre pays.

Former et entrainer les locaux pour qu’ils puissent aussi participer aux compétitions internationales

Continuer de former les jeunes aux risques liés à la pratique de la chasse sous-marine (dans toutes les îles) pour limiter les accidents en mer car il y en a trop !

Organiser la première compétition d’apnée en profondeur en Polynésie.

Carte d'identité Né le 6 mai 1977 à Fréjus

Origines : Moorea depuis l’âge de trois ans, j’ai aussi grandi et fait ma scolarité dans les îles : Rikitea, Maupiti, Huahine, Tikehau

Situation familiale : célibataire

Un héros de votre enfance ? mon grand-père

Si tu étais un animal ? Un requin tigre

Une valeur morale ? Go deep and stay cool

Ton activité professionnelle ? Entrepreneur, Président de l’association Moorea Freediving

Tes sponsors ? Pour 2018 : Comptoir Marine Yamaha, Biolinéa, Pearl Romance, Moorea Coral Gardeners, Air France. Pour 2019 : ATN en cours, Yamaha, en recherche d’autres.



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018 :



4e au Nice Abyss Contest en immersion libre avec -68m

10e au Vertical Blue avec -93m en immersion libre

