Challenger #17 : Kiani Wong





Kiani Wong a débuté le football dès son plus jeune âge grâce à son père. Formée à l’as Tefana, elle est la première femme à partir pour la métropole pour intégrer un pôle espoir en métropole, depuis le renouveau du football tahitien féminin il y a trois-quatre ans (Vaihei Samin a suivi). Cela ne l’a pas empêchée de revenir participer aux Jeux du Pacifique 2019 à Samoa sous les couleurs tahitiennes. Elle remporte même la médaille de bronze, avec la sélection, lors des éliminatoires de la Coupe du monde U19. Kiani Wong surfe sur la vague du football féminin et elle persévère. Après trois années passées en Alsace, dans le club de Vendenheim, la jeune fille originaire de Faa’a est désormais en Angleterre où elle a intégré le club de Yeovil Town Women FC, club de troisième division anglaise.

Questions / réponses Parlez nous de vos débuts sportifs, d’une anecdote, d’un souvenir ?

« J’ai commencé le football à l’âge de 4 ans à l’AS Central, puis je suis partie à l’AS Tefana jusqu’à l’âge de 15 ans. À 15 ans et demi, je suis la première tahitienne à partir en France pour le football, pour intégrer le pôle espoirs féminin de Strasbourg. De ce fait, j’ai joué pendant trois ans au FC Vendenheim. Actuellement, je suis dans la football Class de l'Académie de Cardiff. J’ai joué avec Cardiff City avant d’intégrer le Yeovil Town women football club, en 3ème division anglaise. »



Qu’est ce qui vous plaît dans votre sport ?

« Mes parents m’ont transmis leur passion pour le football. J’ai directement adhéré à ce sport. J’aime beaucoup l’esprit d’équipe, le challenge. Ce sport me permet de ressentir beaucoup d’émotions. C’est difficile à décrire, il faut vivre le football pour comprendre réellement tout ce qu’il véhicule. »



Que faites-vous pour améliorer vos performances ?

« Je travaille dur à chaque entraînement et j’essaie de donner le meilleur de moi- même. J’analyse mes matchs à postériori et je fais en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le repos, les étirements et une bonne hygiène de vie m’aident beaucoup pour être plus performante sur le terrain. »



Quel message essayez-vous de transmettre aux Polynésiens à travers le sport ?

« Croyez toujours en vos rêves et donnez-vous les moyens de les réussir. Ne lâchez jamais rien, même dans les moments les plus difficiles car ces moments durs que vous traversez deviendront les premières étapes de votre succès. »

Carte d'identité Née le 21 Novembre 2000 à Papeete, Tahiti.

Situation familiale : Je suis célibataire.

Un héros de votre enfance ? Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours adoré Lionel Messi. Je m’inspire beaucoup du fait qu’il ait toujours cru en ses rêves.

Si vous étiez un animal ? J’aimerais être un lion. Tout d’abord parce que je trouve cet animal très beau. J’aime son côté dominant.

Une valeur morale ? “L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus intelligente.” Henry Ford.

Votre activité professionnelle ? Ecole de marketing.

Les trois meilleurs résultats de votre palmarès 2019 ?

Participation aux Jeux du Pacifique 2019 avec la sélection de Tahiti sénior

Médaille de bronze aux éliminatoires de la Coupe du monde U19 avec la sélection de Tahiti sénior

A intégré le Yeovil Town women FC, club de 3ème division anglaise