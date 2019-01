Challenger #15 : Takina Bernardino





Takina Bernardino est une jeune fille brillante qui a eu le courage de quitter sa commune de Mataiea pour aller étudier en métropole et vivre à fond sa passion pour l’athlétisme, un des sports les plus difficiles et plus anciens qui soient. En 2017, elle était la seule Tahitienne à participer aux championnats du monde à Londres (100 mètres sprint). Elle poursuit sur sa lancée en 2018 en obtenant de bons résultats au niveau national et en portant haut les couleurs de la Polynésie. Elle est également une des rares sportives femmes de Polynésie à évoluer dans le haut niveau. Elle représentera Tahiti lors des prochains Jeux du Pacifique en 2019. Elle vit en métropole mais son cœur est resté à Tahiti !

Quatre questions à Takina Bernardino : Tes débuts ?



« J’ai commencé l’athlétisme à l’âge de 11 ans dans le club de Central Sport avec Bernard Boyer. Mais, un problème au genou m’a empêchée de courir pendant presque deux ans. A l’âge de 14 ans, lors d’un cross à Papara, Bernard Boyer m’a convaincue de reprendre l’athlétisme. Aux compétitions, je terminais loin derrière tout le monde dans toutes les disciplines et j’en pleurais souvent. J’ai continué à m’entrainer et à me surpasser aux entrainements. Tous mes efforts ont payé vers mes 17 ans lorsque j’ai commencé à faire de meilleures performances que certaines anciennes championnes sur le sprint. C’est ainsi que Bernard et Véronique Boyer ont su que j’étais faite pour le 200m et le 400m. »



Tes plus beaux succès en compétition ?



« Ma médaille de bronze au 200m aux Oceania à Cairns en Australie en 2012 a été ma première médaille en sélection tahitienne. Ma médaille d’argent sur 400m haies aux Oceania à Tahiti en 2013, alors que c’était la deuxième fois que je faisais un 400m haies en compétition. Sans oublier en 2016, au meeting de Bron, le jour où j’ai battu le record de Polynésie du 400m (en 57’’36) qui datait de 12 ans et qui était détenu par Cécile Tiatia en 57’’39. »



Tes motivations ?



« Ce qui me motive dans ce sport, c’est de voir jusqu’où tu peux aller et de dépasser tes limites. Faire descendre les chronos est mon objectif chaque année et c’est ce qui me motive à m’entrainer encore plus. Vouloir battre des records de Polynésie qui datent, ça motive encore plus. »



Tes objectifs ? Un message ?



« J’aimerais me rapprocher du record de Polynésie du 200m (24’’60) détenu par Albertine An. Il y aura les Jeux du Pacifique en 2019, je compte participer au 200m, 400m et 4x400m si possible. J’espère ensuite me qualifier pour les championnats de France Elite. Croyez en vous ! Tout est dans la motivation et la persévérance, il n’y a pas de secret. Grosse pensée pour ma famille et mon chéri, mon club l’ESL, mon coach Djamel Boudebibah et mon groupe d’entrainement. Une pensée également pour la famille Boyer et pour mon ancien club Tahiti Central Sport. »

Carte d'identité Née le 21 mai 1993 à Papeete

Origines : Tahitienne, chinoise, portugaise (côté papa) ; tahitienne, paumutu et américaine (côté maman). J’ai toujours vécu à Mataiea (commune de TEVA I UTA) avec mes parents, mon frère et ma sœur.

Situation familiale : En couple et sans enfant.

Un héros de votre enfance ? Tornade dans Xmen.

Si tu étais un animal ? Un cheval.

Une valeur morale ? « Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapable de réaliser » (Walter Bagehot).

Ton activité professionnelle ? Master 2 « Sciences de l’eau » à l’université Lumière Lyon 2, en alternance chez Suez Eau France. J’occupe le poste de chargée de projet en gestion des données et j’interviens sur l’exploitation des données des systèmes experts dans les domaines de l’assainissement et de l’eau potable.

Tes sponsors ? Dotation Asics pour l’année 2017-2018.



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018 :



28/06/2018 : Meeting de Bron, 3e en 56’’91, nouveau record de Polynésie française

30/06/2018 : Championnats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes : vice-championne régionale 400m sénior et championne régionale 200m sénior

14/10/2018 : Coupe de France à Obernai, bronze 4x400m 21 mai 1993 à PapeeteTahitienne, chinoise, portugaise (côté papa) ; tahitienne, paumutu et américaine (côté maman). J’ai toujours vécu à Mataiea (commune de TEVA I UTA) avec mes parents, mon frère et ma sœur.En couple et sans enfant.Tornade dans Xmen.Un cheval.« Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent incapable de réaliser » (Walter Bagehot).Master 2 « Sciences de l’eau » à l’université Lumière Lyon 2, en alternance chez Suez Eau France. J’occupe le poste de chargée de projet en gestion des données et j’interviens sur l’exploitation des données des systèmes experts dans les domaines de l’assainissement et de l’eau potable.Dotation Asics pour l’année 2017-2018.





Ajouter aux favoris

Les Trophées du Sport 2019 | Les Trophées du Sport 2018 | 18th IVF Va'a | Coupe du monde de football 2018