Challenger #15 : Keoni Sulpice





Le stand up paddle est une discipline qui se développe de plus en plus en Polynésie. Certains champions issus du monde de la rame ont pu obtenir de bons résultats à l’international, ce qui a contribué à booster la pratique en Polynésie. Keoni Sulpice s’est rapidement fait remarquer lors de courses majeures locales. A seulement douze ans, il terminait non loin des meilleurs séniors. En 2017, il passe à la vitesse supérieure. Sur certaines courses locales, il a pu rivaliser avec les leaders sénior comme Niuhiti Buillard ou Lorenzo Bennett. Il a pu participer également aux Pacific Paddle Games en Californie où il a pu obtenir un magnifique 3e place dans la course de longue distance, à seulement 13 ans alors que les deux premiers avaient 17 ans…

En bref Né le né le 11 mai 2004 a Papeete, 13 ans



Origines : Marquises



Situation familiale : Célibataire



Un héros de votre enfance ? Mon père



Si tu étais un animal ? Un tigre car c’est un animal fort et combatif



Une valeur morale ? Le sport c’est la santé



Ton activité professionnelle ? Etudiant en 4e au collège de Punaauia



Tes sponsors ? Starboard Tahiti



3 meilleurs résultats de ton palmarès 2017 ?



3e aux Pacific Paddle Games Pro Junior en Californie

1er place en open et premier en junior (Arii Hoe de Papara)

5e place au scratch et premier junior à l’étape de Moorea du Waterman Tahiti Tour

Quatre questions à Keoni Sulpice





