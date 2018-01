Challenger #14 : Poerani Bertrand





Poerani Bertrand n’a que 15 ans, elle dit qu’elle a « peur des poissons » évitant de concourir en mer mais dans une piscine, ce sont ses adversaires qui doivent certainement la redouter, surtout dans sa discipline de prédilection, la brasse. Imbattable en Polynésie, elle a également pu se faire remarquer au pays du long nuage blanc, la Nouvelle Zélande, où elle obtient un titre de championne 2017, toujours en brasse. Son club de l’olympique de Pirae est pour elle comme une deuxième famille. Elle rêve de franchir un nouveau cap en améliorant ses résultats en métropole ou en Australie…

En bref Née le 26 Juin 2002 à Papeete, 15 ans.



Origines : Mère de Tahaa et Huahine, père métropolitain né à Tahiti



Situation familiale : Célibataire



Un héros de votre enfance : Laure Manaudou



Si tu étais un animal : Une grenouille. Pour son déplacement qui ressemble à celui d’une brasseuse…



Une valeur morale : le fair-play. Une citation souvent répétée par mon coach Clay Ellis : « il ne faut pas se mettre de limite, il n’y a que des niveaux »



Ton activité professionnelle : Etudiante en classe de seconde.



Tes sponsors : La société informatique Iaora Systems et Mr Mario Nouveau à titre personnel.



Trois meilleurs résultats du palmarès 2017 :



Championnats de Nouvelle Zélande à Auckland : 1e au 50m et 2e au 200m brasse

Championnats de France Promo à Chalons sur Saône : 3e au 200m Brasse

Championnat de France Minime à Dunkerque : 4e au 50m et 5e au 200m brasse

Quatre questions à Poerani Bertrand Tes débuts



« J’ai commencé la natation à l’âge de 5 ans sur les conseils d’une amie de ma mère. J’ai intégré l’OLP natation, club auquel je suis fidèle depuis 10 ans. J’ai eu l’occasion, grâce à mon club, de partir très vite faire des compétitions à l’étranger. Ma première compétition à Hawai’i pour mes 10 ans m’a donné envie de continuer. Depuis, je sors régulièrement hors du Pays pour faire des compétitions. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?

« Mes plus beau succès, sont les trois titres de championne d’Auckland 2016, de Nouvelle Zélande 2016 et 2017 ainsi que la troisième place aux Championnats de France Promotionnel 2017. Je détiens aussi les records toutes catégories petit et grand bassin des 50, 100 et 200 brasse. Une anecdote : je n’aime pas nager en mer, car j’ai peur des poissons. Je dois toujours trouver des excuses pour éviter les compétitions en mer… »



Tes motivations ?

« Mes motivations sont multiples. Sur le plan sportif, j’aime améliorer mes records. C’est l’occasion pour moi aussi d’effectuer de nombreux voyages et donc de connaître des pays ou des villes nouvelles. J’aime l’ambiance des entrainements et la plupart de mes amis nagent aussi. Le club est comme une deuxième famille. Et puis je fais du sport aussi pour maintenir une bonne condition physique. »



Tes objectifs ?

« En avril, j’aimerai bien faire les championnats d’Australie ou les championnats de France Elite en grand bassin au mois de mai. A plus long terme, il y a les Jeux du Pacifique de 2019. Sinon, je tiens à remercier mon entraineur Clay Ellis, mon préparateur physique Johann Bouit et la salle Roberto Gym. Je remercie aussi mon club OLP, tous les amis de la piscine et la famille qui me soutient. »





