Challenger #13 : Teaonui Tehau





Teaonui Tehau a grandi dans des quartiers difficiles de Mahina. Surnommé « Filou », Teaonui donne tout son sens à l’expression « renard des surfaces ». Rapide, virevoltant et débordant d’énergie, Filou est d’une efficacité redoutable. A la fin de la saison 2017-2018, il est élu meilleur buteur de la Ligue 1 avec 53 buts. Lors de la saison suivante, la saison 2018-2019, il est de nouveau en tête...Son année 2018 aura été riche avec une participation à la Ligue des clubs champions de l’OFC avec Venus. Après avoir excellé avec la sélection de Tahiti, il a ensuite enchainé avec une première expérience réussie en Europe avec les Tiki Toa…

Quatre questions à Teaonui Tehau

Tes débuts ?



« J’ai grandi dans les quartiers populaires de Fareroi et Hitimahana à Mahina. J’ai été élevé au sein d’une famille modeste, mon père est carreleur et ma mère femme de ménage. Le football a toujours tenu une grande place dans la famille. J’ai débuté le football à l’âge de 6 ans dans le club de l’as Venus. Depuis mes débuts, je suis resté fidèle à mon club. C’est Teiva Izal, mon coach de l’époque, qui m’a donné le surnom de « filou ».



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Dès ma première année dans le club, j’ai remporté des trophées en championnat et en coupe de Tahiti en catégorie débutant en U9, U11, U13, U15 et U18. En 2009, j’ai été choisi pour intégrer la sélection de Tahiti U20 qui a participé à la coupe du monde de la Fifa en Egypte. En 2013, j’ai été encore une fois pris en sélection de Tahiti pour jouer la coupe des Confédérations au Brésil où Tahiti représentait l’Océanie. »



Tes motivations ?



« Ma motivation, c’est de réussir à être le meilleur. J’aimerais aussi être footballeur professionnel même si pour moi c’est impossible au vu de mon âge, mais j’y crois encore. J’aime aussi me diversifier, j’ai goûté au futsal et cette année même au beach soccer. Je suis parti en Suisse avec les Tiki Toa pour progresser et cela a été plutôt concluant. »



Tes objectifs ? Un message ?



« Mon objectif est de remporter le titre de champion de Tahiti cette saison 2018–2019 avec mon club, l’as Vénus. Cette année on a participé à la Ligue des champions OFC et cela a été une belle expérience que j’espère renouveler. J’aimerais également gagner le titre de champion du monde de beach soccer en juin 2019 avec les Tiki Toa. J’aimerais devenir joueur de football professionnel et vivre de ma passion. »



Carte d'identité Né le 1er septembre 1992 à Papeete.

Origines : Polynésien, originaire de Tahiti dans la commune de Mahina.

Situation familiale : En concubinage, un enfant, une fille de deux ans et demi.

Un héros de ton enfance ? Lionel Messi, un grand footballeur, le meilleur du monde.

Si tu étais un animal ? Un renard, car il est très malin, d’où mon surnom, Filou.

Une valeur morale ? L’humilité, le partage et la passion du football.

Ton activité professionnelle ? Je suis magasinier–préparateur de commandes à Plastiserd.

Tes sponsors ? En recherche mais le football polynésien est sponsorisé par Air Tahiti Nui, Vini, Socredo, Opt, Ijspf et Coca Cola.



Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018



Meilleur buteur du championnat de Tahiti de la saison 2017–2018, avec 53 buts.

Meilleur buteur (16 buts) de la Green Goal Beach Soccer en métropole en juin et deuxième avec mon équipe.

