Challenger #13 : Candice Richer





Candice Richer est une jeune athlète tahitienne espoir spécialiste du saut en hauteur et du triple saut. Elle a obtenu deux médailles de bronze lors des derniers Jeux du Pacifique aux Samoa, en juillet dernier. Candice, qui se prépare à intégrer une école d’ingénieur, a découvert l’athlétisme au collège et a persévéré jusqu’à obtenir de bons résultats. Elle a été fière de représenter les couleurs de la Polynésie lors des derniers Jeux du Pacifique avec Samuel Aragaw, Timona Poareu, Takina Bernadino, Tumatai Dauphin, Grégory Bradaï et le reste de la délégation…Son “sport n’est pas populaire en Polynésie”, regrette-elle, mais elle “incite la population à s’y intéresser”. On aura certainement l’occasion de la revoir lors des prochaines compétitions locales ou internationales.

Questions / réponses Parlez nous de vos débuts sportifs, d’une anecdote, d’un souvenir ?

“J’ai commencé l’athlétisme à l’association sportive de mon collège, il y a six ans. Lors de mes débuts, je faisais surtout du sprint et du saut en longueur et ce n’est qu’après que j’ai essayé d’autres disciplines. A partir de là, avec ma taille, je me suis spécialisée dans le saut en longueur, le saut en hauteur et le triple saut. Les compétitions à l’étranger sont de grands moments pour une petite athlète de la Presqu’île comme moi, c’est une grande fierté de porter le maillot rouge et blanc de notre île. Bons moments de partage non seulement avec la délégation tahitienne mais aussi avec les délégations étrangères.”



Qu’est ce qui vous plaît dans votre sport ?

“Ce sont des sensations uniques, surtout au-dessus de la barre en hauteur avec des mouvements techniques qui demandent plus d’entraînement qu’on ne le pense.”



Que faites-vous pour améliorer vos performances ?

“J’essaie d’être aussi assidue que possible aux entraînements. Même si mes études me font souvent obstacle, j’essaie d’écouter et d’enregistrer tous les conseils de ma coach. J’essaye aussi de me donner des défis à moi-même.”



Quel message essayez-vous de transmettre aux Polynésiens à travers le sport ?

“L’athlétisme en général n’est pas très populaire, encore moins en Polynésie, ce que je trouve bien dommage. J’espère à travers mon parcours inciter la population à s’intéresser un peu plus à mon sport.”

Carte d'identité Née le 28 novembre 2000 à Papeete.

Un héros de votre enfance ? J’ai toujours admiré la générosité de ma grand-mère paternelle.

Si vous étiez un animal ? Ce serait un animal marin. Je me sens dans mon élément dans l’eau.

Une valeur morale ? Chaque jour est une nouvelle chance d’y arriver.

Votre activité professionnelle ? Je suis étudiante à l’université. Je suis en CUPGE mathématiques, c’est une formation sur deux ans qui me prépare à entrer école d’ingénieur.

Les meilleurs résultats de votre palmarès 2019 ?

- troisième place aux Jeux du Pacifique en saut en hauteur (médaille de bronze)

- troisième place aux Jeux du Pacifique en triple saut (médaille de bronze)