Challenger #10 : Marguerite Temaiana





Marguerite Temaiana est une maman de trois enfants qui a démarré le va’a sur le tard, après avoir passé la trentaine. Cela ne l’a pas empêchée de devenir une grande championne de la discipline. Depuis le début des années 2010, elle est devenue imbattable dans la catégorie vétéran. En 2018, elle a même intégré la sélection de Tahiti open qui a défendu les couleurs de la Polynésie lors des championnats du monde de va’a vitesse. Elle a donc pu s’imposer dans la catégorie vétéran en individuel comme par équipe en open. Elle a également remporté la Catalina Race avec le team Teva. Maguy est la preuve qu’il n’est jamais trop tard pour se lancer dans le monde de la compétition sportive !

Quatre questions à Marguerite Temaiana : Tes débuts ?



« J'ai commencé la rame à l'âge de 32 ans en 2007. Ma toute première compétition de va'a a été la fameuse course " Te Aito" en 2009, organisée par Charley Maitere. J'avais malheureusement obtenu un mauvais classement mais j'ai su persévérer. Au fil des années suivantes, j'ai très vite pris goût à la rame. Je suis arrivée aujourd’hui à ce stade grâce à toutes mes années d'entraînement. Mon niveau de performance évolue chaque année grâce au soutien de ma famille et de mes sponsors. »



Tes plus beaux succès en compétition ? Une anecdote ?



« Mon premier succès a été en 2013 lors du "Te Aito". J'avais également obtenu des victoires en SUP lors du Paddle Festival ou lors du Waterman Tahiti Tour. Mes succès les plus récents ont été lors des championnats du monde de va’a marathon ou vitesse. J'ai également remporté les courses du Heiva en vétéran de 2013 à 2018. Enfin, j’ai aussi gagné le mémorial Serge Hoatua chaque année depuis 2012, une course qui se déroule à Tautira, berceau du va’a. »



Tes motivations ?



« Ma seule et unique motivation porte un nom : le sport. Faire du sport est un des plus grands privilèges. Le sport me permet de m'amuser dans les différents spots du fenua. Je sors à chaque fois du plan d'eau la tête haute en ayant toujours à l'esprit que je sors gagnante. »



Tes objectifs ? Un message ?



« Certes, mon objectif est de gagner toutes les compétitions auxquelles je participe tout au long de l’année. Mais mon but est également de transmettre cette passion à mes enfants et au maximum de personnes autour de moi. Je souhaite que l'apprentissage du va'a, qui est notre sport traditionnel en Polynésie, se répande partout dans le monde. »

Carte d'identité Née le 4 novembre 1976 à Huahine

Origines : Parents tous deux originaires de Huahine, à Fitii

Situation familiale : Mariée, trois enfants

Un héros de ton enfance ? : Hulk parce qu’il fracasse tout sur son passage !

Si tu étais un animal ? Je voudrais être un lion car c’est prédateur redoutable

Une valeur morale ? Le sport nous incite à vaincre la peur, à vaincre les difficultés et à triompher de la fatigue.

Ton activité professionnelle ? Mère au foyer.

Tes sponsors ? Huahine Rame et Fai va'a





Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2018 :



Heiva 2018 médaille d'Or Master women V1

Championnat du monde de vitesse 2018 médaille d'or Master women V1

