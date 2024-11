Challenge pour un Fenua durable, 15 entreprises labelisées

Tahiti, le 23 novembre 2024 - Vendredi, pour clôturer la semaine européenne de réduction des déchets, la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers a remis les trophées aux entreprises labelisées. Cette année, elles sont sept à le renouveler et huit à l’obtenir pour la première fois.



Réduire ses déchets est un engagement en faveur du développement durable. Pour aller plus loin, ont peut également mener une démarche globale et réduire ses déchets mais aussi sa consommation d’eau, d’énergie, et repenser les conditions de sa mobilité… Tels sont les objectifs à relever pour participer aux challenges pour un Fenua Durable. Ces challenges sont récompensés par un label en catégorie bronze, argent et or selon le niveau d’engagement.



Avec ce label, “l’engagement n’est plus un mot, mais une réalité”, s’est réjoui Heiarii Durand, le Directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). Cette réalité est un indispensable “si l’on souhaite laisser quelque chose de bien à nos enfants !”



Lancés en 2018 par la CCISM et ses partenaires l’Ademe, la Diren et Fenua Ma, les labels mettent en valeur les entreprises et institutions ayant relevé les défis du label. Cette année, huit nouvelles entreprises l’ont obtenu pour la première fois, sept l’ont renouvelé (le renouvellement est prévu tous les trois ans). Vendredi après-midi, la remise de distinctions qui a été organisée à la Polynesian Factory, en guise de clôture de la Semaine européenne de la réduction des déchets (Serd) qui a eu lieu du 18 au 22 novembre.



Coordonnée en Polynésie française par l’Ademe, cette semaine est un temps fort de mobilisation au cours duquel des initiatives pour la prévention des déchets sont mises en avant. Aujourd’hui, chaque Polynésien produit en moyenne 200 kg de déchets ménagers et assimilés par an contre environ 260 kg en 2011. Les efforts payent, ils doivent se poursuivre.



Pour aller plus loin, le club Eper a présenté le label Eco Fenua Engagé (cofondé par le club Eper et la CCISM). Destiné aux organisations de toutes tailles, de tous secteurs privés comme publics il cherche à valoriser les acteurs du Fenua engagés dans une démarche écologique. Ce label, outil de mesure des entreprises adoptant une politique écoresponsable, peut s’apparenter un marqueur de confiance pour les clients et acheteurs. L’attribution se fait selon plusieurs critères : engagement de la direction ; respect d’une règlementation ; identification et maîtrise des impacts sur l’environnement ; mise en place d’un plan d’actions dans un souci d’amélioration continue.



Société Tūani



“Ce label que nous obtenons pour la première fois vient révéler des valeurs qui fondent notre groupe, Tuatea, auquel Tuani appartient. Les salariés sont déjà particulièrement sensibilisés aux questions de développement durable et, de ce fait, cela ne nous a pas demandé de gros efforts. En plus, nous avons été bien accompagnés dans notre démarche par la CCISM. Nous espérons pouvoir l’étendre dans les années à venir à d’autres sociétés de Tuatea comme l’Apetahi express, Tuati Ferry, Tahiti mécanique et maintenance…”



Vaihei Moarii

Société Raiatea Lodge



“Le Raiatea Lodge géré par Loïc Hurtrel, est engagé depuis plusieurs années dans une gestion durable, par exemple, il sert des produits locaux et de saison aux clients ; il n’utilise plus du tout de bouteilles plastiques mais une fontaine et des bouteilles en verre ; il ne donne plus de produits comme les shampoings et savons, individuels. Ce label, reçu pour trois ans, est une reconnaissance.”



