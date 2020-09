Challenge européen: Toulon maîtrise Leicester et se qualifie pour la finale

Toulon, France | AFP | samedi 26/09/2020 - Toulon a dominé samedi les Anglais des Leicester (34-19) en demi-finale du Challenge européen de rugby, grâce à des essais de Bryce Heem, Facundo Isa et un doublé de Gabin Villière.



Les Tigers avaient pourtant réagi par l'intermédiaire de Nemadi Nadolo et l'Australien Harry Potter.



Le RCT retrouve la finale du Challenge européen pour la troisième fois de son histoire après 2010 et 2012. En finale le 16 octobre prochain, les Varois retrouveront les Anglais de Bristol qui ont battu vendredi soir Bordeaux-Bègles (37-20).



La rencontre est partie très vite samedi soir. Après une première pénalité passée par l'international anglais George Ford, les Toulonnais ont répliqué avant les dix premières minutes. Grâce à un ballon arraché par Sergio Parisse, le centre néo-zélandais Bryce Heem a filé à l'essai après une course de plus de 40 mètres (8e).



Les hommes Patrice Collazo ont récidivé quelques minutes plus tard. Après un excellent +contest+, l'ailier de 24 ans, Gabin Villière, déjà excellent en quart de finale, s'est joué de trois défenseurs anglais pour ajouter un deuxième essai (20e).



Dépassés dans tous les secteurs du jeu, les Anglais ont fini par trouver les ressources pour réagir avant la pause grâce à l'ancien ailier fidjien de Montpellier, Nemani Nadolo, parfaitement trouvé sur son aile (37e).



Malgré une nouvelle pénalité de Ford après la mi-temps, le troisième ligne argentin Facundo Isa, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a remis ses coéquipiers dans l'avancée grâce à un nouvel essai (59e).



Dans leur lancée, les Toulonnais ont ajouté cinq nouveaux points grâce à Villière qui a inscrit un doublé, bien servi par l'Australien Duncan Paia'aua (66e). Les Anglais ont tout de même réagi en fin de match grâce à un essai en bout de ligne de Harry Potter (75e) qui ne changera rien à l'issue de la rencontre.