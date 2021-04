Challenge de Polynésie : Taha’a et Bora Bora au rendez-vous des demi

Tahiti, le 15 avril 2021 - On connait les affiches des demi-finales du Challenge de Polynésie qui débutent ce jeudi. Le dernier carré offrira notamment un double choc entre Tefana et Taha'a. Chez les dames les joueuses de Faa'a seront opposées à Oputahi, et l'équipe masculine de Tefana aura rendez-vous avec Haamene. Dans les autres rencontres, la deuxième demi-finale chez les dames opposera Tamarii Punaruu à Vénus, et du côté des hommes, Tiarei devra se défaire de la formation de Vairou, originaire de Bora Bora.



Le dernier carré du Challenge de Polynésie s’est dessiné, mercredi, à l'issue de la troisième journée. Et finalement pas de surprises puisque tous les favoris annoncés seront bien au rendez-vous des demi-finales.



Chez les dames tout d'abord. Dans la poule A, Tamarii Punaruu a signé, mercredi, face à Horomatani, équipe de Tubuai, un troisième succès en quatre rencontres. Victoire 3 sets à 0 des joueuses de la côte ouest dont la qualification dépendait encore du résultat de la rencontre entre Tefana et Manu Ura. Une victoire des volleyeuses de Faa’a, éliminerait définitivement les joueuses et enverrait Punaruu en demi-finale. Et jeudi soir, Tefana a bien dominé Manu Ura sur le score de 3 sets à 1. Tefana décrochait ainsi la première place du groupe devant Tamarii Punaruu.



Double choc Taha’a Tefana



Toujours chez les dames, dans la poule B. Grâce à sa victoire 3 sets à 0, mercredi, face à Tamarii Faanui, de Bora Bora, Vénus a assuré sa place pour les demi-finales et la première place du groupe et sera donc opposé à Tamarii Punaruu en demi-finale. Les joueuses de Mahina seront accompagnées par Oputahi. L'équipe de Taha'a a signé, mercredi, une troisième victoire en quatre matchs face au Rangiroa Volley-ball et a rendez-vous, jeudi, avec Tefana.



Du côté des messieurs, l'ultra favori de cette édition du Challenge, Tiarei, continue sa route. Les joueurs de la côte est, qui ont profité de deux forfaits en quatre matchs, se sont assurés la première de la poule A avec quatre succès au compteur. Tefana de son côté, autre grandissime favori, s'est adjugé la deuxième place du groupe grâce à ses succès face à Tiare Apetahi, de Raiatea, et Tutihere, de Tubuai qui sont eux éliminés de la compétition.



Enfin dans le groupe B, une autre équipe de Taha'a, Haamene, sera de la partie dans le dernier carré. Les joueurs de l'île Vanille, victorieux du Challenge 2018, ont signé quatre succès en quatre rencontres, dont le dernier, mercredi, face à Rangiroa. Haamene est ainsi assuré de finir à la première place du groupe et sera confronté à Tefana.



Derrière les volleyeurs de Taha'a une place restait encore à prendre. Vairou, équipe de Bora Bora, avait pris une option en dominant, jeudi à Arue, la Team Djeune de Faaone. Une victoire 3 sets à 1 des joueurs de la Perle du Pacifique qui prenaient alors la deuxième place du groupe. Et pour définitivement assurer sa qualification, Vairou est venu à bout de Vénus. Les joueurs de Bora Bora ont tiré le gros lot puisqu’ils seront opposés à Tiarei en demi-finale.



A noter par ailleurs qu’un dernier match de poule doit se jouer, jeudi, entre Ahuerena, de Makemo, et Tutihere, de Tubuai. Une rencontre qui n’a aucune incidence sur la suite de la compétition.