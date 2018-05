Ceux qui travaillent pendant les élections

Comment se passe ce deuxième tour ?

Je trouve que les élections se passent très bien aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus gais. J'ai l'impression qu'ils sont contents de venir voter, en tout cas plus qu'au premier tour ou aux élections précédentes. Il y a plus d'animations, plus de monde…



Pourquoi es-tu volontaire pour être assesseur ?

Je suis là pour un parti, et c'est très important que chaque parti soit représenté dans chaque bureau de vote. Il n'y a aucun problème cette année, tout le monde se respecte : chacun a fait son choix, on se doit de le respecter et de l'accepter. Je trouve qu'il y a eu un changement, plus de respect pour les institutions que par le passé. J'en ai vu des choses, et il n'y a pas si longtemps de cela… En fait, nous sommes dans une nouvelle ère, où les gens sont mieux dans leur corps et dans leur tête. Les gens se sentent mieux avec leurs convictions, et sont plus prêts à accepter celles des autres.



Tu me disais voir des électeurs revenir voter, qui avaient ignoré les derniers scrutins ?

Oui, des gens qui avaient une carte électorale vide, qui étaient restés chez eux aux deux dernière élections et même au premier tour. Et quand je les vois, je suis contente ! Il y a même des gens qui nous ont appelés pour qu'on viennent les chercher chez eux pour venir voter. J'en profite, comme j'ai fini, pour aller les chercher avec ma copine Lorraine ! On est contentes de rendre service.