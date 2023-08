"Ceux qui gagnent beaucoup d’argent, cotisent plus"

Mercredi 02 août 2023 – Pas de remplacement de la TVA sociale par une autre taxe. Par contre ceux qui gagnent « à partir de 600 000 Fcfp (…) cotiseront plus » au niveau de la CST. « Cette augmentation de la CST ne suffira jamais » a assuré l’ancien président du Pays Edouard Fritch.



Le président Moetai Brotherson a assuré mardi qu’il « n’y aura pas de remplacement (Ndlr de la TVA sociale) par une autre taxe ou par quoi que ce soit d’autre parce que les réserves vont nous permettre d’amortir les dépenses jusqu’à la fin de l’année et également jusqu’à 2024 ce qui veut dire qu’il faut mettre à profit ce temps qui est devant nous pour entamer la réforme de la PSG. Aujourd’hui la CST vous avez un certain nombre de tranches, vous avez un plafonnement donc on peut très bien déplafonné, on peut réviser les tranches on peut réviser les taux qui s’appliquent à ces tranches faire en sorte que ceux qui gagnent beaucoup d’argent, cotisent plus cela nous parait évident et que ceux qui gagnent moins cotisent moins. C’est ce qu’on a toujours annoncé à partir de 600 000 Francs ».



L’ancien président du Pays et également président du groupe Tapura à l’assemblée a réagi « je me suis posé la question pourquoi 600 00 Fcfp.je me suis rappelé qu’ici à l’assemblée nous gagnons 500 000 Fcfp et quelques. Donc effectivement nous ne sommes pas dans ce coup là. Le problème c’est qu’il n’y a pas nombre de personnes qui cotiseront à ce niveau-là. Ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire que pour remplacer les 8 milliards Fcfp cette augmentation de CST ne suffira jamais ».

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mercredi 2 Août 2023 à 11:53