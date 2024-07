“Cette opportunité les aidera à grandir”

Tahiti, le 17 juillet 2024 - La fédération des associations des parents d’élèves de Taha’a lance “un appel à la solidarité” afin que huit étudiants des Raromata’i puissent assister à la concrétisation de leur projet, une “journée polynésienne”, dans le cadre des Jeux olympiques à Paris.



La fédération des associations des parents d’élèves de Taha’a, Tea Toofa, lance un “appel à la solidarité” pour huit étudiants inscrits en BTS au lycée de Uturoa à Raiatea, actuellement à Paris dans le cadre de leur stage avec le programme Erasmus. Trois d’entre eux ont notamment travaillé sur le montage d’un projet intitulé “la journée polynésienne” dans le cadre des Jeux olympiques. Événement qui aura lieu le 4 août prochain dans la “fan zone” située dans le 16 e arrondissement de Paris.



Malheureusement, leur stage touchant à sa fin, ces derniers ne pourront pas voir la concrétisation de leur projet. La fédération a donc décidé de leur venir en aide avec cet appel à la solidarité pour qu’ils puissent prolonger leur séjour en métropole et participer à cette journée polynésienne. “Ils sont très excités dans le sens où ils veulent croire à fond qu’on peut les aider. Et ils sont surtout émus car le travail qu’ils ont fourni a été reconnu et c’est pour cela qu’on a envie de se battre pour eux. Ils sont très enthousiastes de pouvoir vivre cette opportunité qu’on leur offre. Ce qui est sûr, c’est que cette opportunité les aidera à encore plus grandir et leur assurera un avenir certainement plus positif.”

“Je n’ai pas envie de m’avancer sur du verbal” Un courrier a été envoyé au Pays lui demandant de financer ce projet. À l’heure actuelle, cette demande est restée lettre morte, précise la présidente de la fédération Tea Toofa. “On a que du verbal et je n’ai pas envie de m’avancer sur du verbal.” “Verbal” qui, selon elle, semble être “défavorable”.



Mais qu’importe, la fédération compte bien aller au bout de ce projet d’autant plus que deux donateurs ont d’ores et déjà payé la location d’un appartement à Paris pour ces étudiants à hauteur de plus de 300 000 francs.

La présidente de la fédération Tea Toofa précise qu’il lui reste tout de même un million de francs à lever. “Cela me rend triste si demain on doit dire à ces deux donateurs : nous sommes désolés pour vos 300 000 francs, mais voilà, on n’a pas réussi à financer le reste. La deadline, c’est samedi et si d’ici samedi, nous n’avons pas la somme qu’il nous faut, cela va être 300 000 francs à la poubelle.”



Elle ajoute que l’argent récolté va servir à payer le ma’a de ces jeunes et également leur déplacement pour se rendre sur “leur zone d’intervention”. Elle ajoute enfin que certains de ces jeunes seront également en stage à la mairie de Paris : “Cela n’est pas donné à tout le monde”.

