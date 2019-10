Cette année, crée ton ‘Ete

PAPEETE, le 15 octobre 2019 - À compter d’aujourd’hui jusqu’au 31 décembre, le service de l’Artisanat organise la 3e édition de l’opération ‘Ete (panier en tahitien) qui valorise ce produit ancestral. Cette année, un nouveau concept voit le jour, Mon ‘ete et moi, pour permettre au public de créer ses propres paniers.



Le service de l’Artisanat organise jusqu’au 31 décembre son opération ‘Ete. Une campagne de sensibilisation pour proposer au public des solutions alternatives aux sacs plastiques, tout en valorisant les savoir-faire traditionnels.



Pour cette troisième édition, les organisateurs invitent le public à créer son propre panier, « avec des matières premières locales ».



Deux jeux concours seront également proposés. Le premier, intitulé « Crée ton ‘Ete et fais-le liker », propose aux participants de publier une photo de leur création sur la page Facebook de l’événement. Celle ou celui qui obtiendra le plus de « like » repartira avec deux ‘ete. Le second jeu concours, intitulé « Mon ‘Ete et moi », propose aux participants de publier sur la page Facebook de l’événement un selfie où ils poseront avec leurs « ‘Ete ». Le lancement de ce jeu se fera à partir du 25 novembre.



« Les objectifs sont avant tout de sensibiliser tout un chacun au concept « pour un fenua sans plastique », mais aussi de challenger le public en le rendant acteur de cette opération », indique un communiqué.



Du 21 au 24 novembre, un stand d’information et d’exposition sera installé à la Maison de la culture de 8h30 à 18 heures. Tous les différents ‘Ete des participants au concours « création » y seront exposés



La remise des prix se fera le 24 novembre de 14 heures à 15 heures sur le Paepae a Hiro.