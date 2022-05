Cetad de Ua Pou : cercle vertueux de la filière pro

Ua Pou, le 22 mai 2022 - C’est un travail de deux ans qui vient d'aboutir sur une réalisation commune des sections du Cetad de la Terre des Hommes : un bungalow construit par les élèves en bâtiment pour les élèves en hôtellerie.



Initié par le précédent principal en poste au collège, Franck Choinard et le professeur de génie civil construction et réalisation d’ouvrages Jean-Michel Tescher, le projet de "chef d’œuvre" est l'aboutissement concret d'un travail de deux ans. Les élèves du certificat polynésien d'aptitude professionnelle (CPAP) du bâtiment ont réalisé, encadrés par leurs enseignants en matières professionnelles Jean-Michel Tescher et Pascal Fajardo, un bungalow d’application entièrement équipé destiné à l’usage des élèves du CPAP petite et moyenne hôtellerie (PMH). Tous les corps de métier du bâtiment enseignés au Cetad de Ua Pou ont été sollicités : la plomberie, l’électricité, la charpenterie et la maçonnerie.



Les élèves de la section PMH –à qui reviendra le bungalow pour apprendre à préparer une chambre de pension de famille dans les règles de l’art–, ont travaillé d’arrache-pied pour garnir un superbe buffet fleuri et présenter des amuse-bouche dignes de grandes réceptions pour tous les invités. Les élèves ayant dansé au Heiva Taurea cette année à Tahiti ont également ressorti leurs costumes pour danser et chanter pour le plaisir de leurs convives mais aussi des pics du centre de l’île, tous découverts de nuage pour l’occasion.

Exemple pour le reste de la Polynésie



Huit élèves sur les seize étudiants actuellement au Cetad ont travaillé sur cet ouvrage pendant ces deux dernières années et ont pu le présenter aux invitées d’honneur qu’étaient Nathalie Novelli, inspectrice et cheffe du département de l’orientation et de l’insertion à la DGEE et Yolande Damiri, conseillère technique chargée de la voie professionnelle et technologique, toutes deux arrivées à Ua Pou lundi, spécialement pour cette occasion. Pour Yolande Damiri, qui s’est dite émue et heureuse de constater ce "véritable esprit Cetad", cette réalisation pourrait être un exemple pour le reste de la Polynésie. Comme l'explique Rosita Teikitutoua, seconde adjointe au maire présente pour l’occasion, c’est la "première fois qu’une unité éducative de cette qualité a pu être construite et livrée par le collège lui-même."

Quant à Hervé Augier, le nouveau principal du collège de la Terre des Hommes arrivé cette année, il s’est déclaré très enthousiaste concernant les résultats d’un tel projet, notamment dans le cadre de la formation "Tout au long de la vie". Un programme national lancé en 2018 qui permet à des personnes désireuses de réintégrer un parcours d’enseignement professionnel et d’obtenir un diplôme à son issue.



"Laisser les enfants rêver"



Enfin, pour Nathalie Novelli, il est nécessaire de mettre en place une orientation accompagnée et réfléchie avec une part de rêve, toujours, pour les enfants :"Il faut amener les élèves à s’exprimer sur leurs attentes et les laisser rêver, s’exprimer et se découvrir sur ce qu’ils sont, afin qu’ils puissent aller le plus loin possible pour une vraie qualification et une insertion professionnelle."



Lors de cette semaine axée sur l’orientation de nos jeunes, c’est à l’initiative du principal du collège qu’a eu lieu un forum des métiers pour les 30 élèves de 3e année, évènement qui n’avait plus eu lieu depuis plusieurs années. De son côté, l’association des parents d’élèves Te Piika Tokotini en a profité pour organiser une ronde de concertation sur l’avenir de filières du Cetad de Ua Pou mais aussi du développement des formations en réseau avec Nuku Hiva et Hiva Oa. Un rencontre autour de la question : "Que voulez-vous demain ? Pour vos jeunes et pour l’île ?"



