Cetad de Hao : Les futurs pro de la mer

Hao, le 26 juin 2022 - Cinq élèves du Cetad de Hao passaient cette semaine les épreuves du Certificat de pilote lagonaire avec des agents de la Direction polynésienne des affaires maritimes.



Cinq élèves du Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cetad) de Hao, au terme de deux années de formation au certificat polynésien d'aptitude professionnelle (CPAP) mention gestion et exploitation en milieu marin (Gemm), ont passé la semaine dernière leur certificat de pilote lagonaire (CPL), indispensable à l’aboutissement de leur cursus.



À l’instar du permis côtier, le CPL est un vrai titre professionnel maritime requis pour le commandement de navire en navigation maritime professionnelle au titre d’une activité de transport touristique, sportive et/ou culturelle. Il confère à son titulaire l’aptitude et la qualification pour le commandement, à titre professionnel, de navires d’une longueur maximale hors tout de dix-sept mètres dans les eaux intérieures et, après la limite extérieure de celles-ci, jusqu’à deux miles dans la mer territoriale située au large des côtes de la Polynésie française.



Ainsi, Junior, originaire de Vairaatea, Félix, de Napuka, Temano, de Tatakoto et Blandine et Anna, de Hao ont passé mercredi et jeudi, sous la direction de deux examinateurs de la Direction polynésienne des affaires maritimes, les épreuves du CPL. Les épreuves écrites se sont déroulées mercredi, les élèves ont planché sur le balisage, le milieu maritime, la description d’un navire, la stabilité, la sécurité en mer ou encore les réglementation en mer, et jeudi, les candidats ont enchaîné avec les épreuves pratiques sur le lagon. Outre les exercices de manœuvre pure avec l’alignement, la prise de coffre et l’homme à la mer, les élèves étaient également interrogés sur le matériel de sécurité et l’équipement d’une embarcation ou encore les nœuds marins.



Pour ces jeunes originaires des Tuamotu, habitués à la mer, le permis n'était pas pour autant acquis d’avance et ils ont dû travailler, enchainer les révisions et affronter le stress de l'examen, comme en témoigne Junior, l'un des candidats : "J’étais un peu stressé quand même, j’ai très envie de réussir car ce permis me permettra de pouvoir développer des projets par la suite." À noter qu'ils connaissaient déjà le bateau sur lequel les épreuves se sont déroulées puisqu'ils l'ont eux-mêmes réparé dans le cadre de leur formation au Cetad. Les résultats ne sont pas encore connus pour les cinq élèves pour qui ce précieux sésame clôturerait leur formation CPAP GEMM en beauté.