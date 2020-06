Ces jours dans les îles à prix cassés

La ministre du Tourisme a félicité les acteurs du secteur pour leur geste en faveur de la reprise d'activité, mais elle a aussi rappelé que "la solidarité, c'est également la participation et le patriotisme polynésien, notamment en faveur des îles éloignées". Et justement, pour ouvrir la voie du tourisme intérieur vers les îles, Air Tahiti a repris ses vols commerciaux entre Tahiti et les îles le 22 mai dernier. En prévision de cette reprise, son directeur, Manate Vivish, avait précisé qu'il souhaitait "inciter les gens à découvrir les îles" et que "pour cela, il faut sacrifier un peu de tarif". C'est en ce sens que la compagnie aérienne a lancé sa campagne "Ua reva tatou" jusqu'au 31 août, pour plus de 100 offres parmi les 19 destinations desservies. Des offres qui ne s'appliquent pas pour le moment aux hôtels qui restent fermés, dans l'attente de la clientèle internationale. "Nous proposons des packages vol et hébergement avec des vols à -40 voire -50% qui s'ajoutent aux réductions pratiquées par les pensions et autres structures d'hébergement ouvertes", a expliqué la chef du service marketing, Moearii Darius. "Nous pratiquons ce genre de tarif une fois par an durant la basse saison, mais c'est la première fois que nous le faisons en haute saison", a-t-elle précisé. Et puisque tout le monde met la main à la pâte pour ce véritable effort de guerre, les pensions proposent même "des avantages dans leur hébergement". Lits supplémentaires, nuits à moitié prix, voire des nuits offertes… Tous les moyens sont bons pour encourager les touristes locaux.