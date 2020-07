Ces jeunes femmes qui sont la fierté de Raiatea

Cette petite femme énergique est plus connue en tant que tāvana du petit village de Puohine, au sud de Raiatea, dont elle est d’ailleurs originaire. Elle aurait pu ne jamais s’en éloigner mais à 17 ans, elle « monte » à Tahiti, y fait une belle rencontre et part en France. Une quinzaine d’années de découvertes enrichissantes, de voyages. Elle revient et, consciente de sa chance, tient à mettre tout en œuvre pour aider sa petite commune. Loin des préoccupations politiciennes, elle se focalise sur l’avenir de « ses » jeunes et les entraîne dans son sillage sur la protection de l’environnement. Elle crée la première Aire Marine Protégée de Raiatea et croit au tourisme vert à l’échelle de sa commune. Mais il lui faut aussi prouver qu'on peut trouver des ressources en transformant la matière première que la nature fournit à profusion. Et pour ce faire, rien ne vaut l’exemple. Alors, seule mais avec le soutien de sa famille, elle décide de vendre de l’eau de coco fraîche. Elle achète les cocos à ses voisins, les met en bouteille et part essayer de les vendre dans les magasins de la « capitale » Uturoa. Et à sa grande surprise, des 40 bouteilles hebdomadaires vendues le premier mois, elle passe à 500 bouteilles ! Maintenant, elle rêve de développer sa petite entreprise pour exporter sur les Raromatai d’abord et pourquoi pas sur Tahiti et à l’étranger. Elle rêve aussi d’un Atelier Relais, d’une Maison du Cocotier, d’un village éco-touristique, d’investisseurs aussi respectueux qu’elle de la culture polynésienne et n’aura sans doute pas assez de toute une vie pour mener à bien tous les projets qu’elle aimerait mettre en place !