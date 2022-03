Ces écoles fermées jeudi

Tahiti, le 16 mars 2022 – Dans le cadre du mouvement de grève prévu ce jeudi 17 mars, plusieurs écoles seront fermées. Le mouvement de grève étant circonscrit à la journée de jeudi, les écoles rouvriront vendredi matin. Voici, ci-après, la liste non exhaustive des écoles fermées en raison de l'appel à la grève.



À Tiarei :



Suite au mouvement de grève, la commune de Tiarei a annoncé que les écoles Moenoa et Tevaihopu seront ouvertes. Cependant, la commune demande aux parents d'élèves de prévoir leur repas car la cantine de ses deux écoles sera fermée. Elle informe également qu'il n'y aura pas de bus pour récupérer les élèves. Enfin, s'ils le souhaitent, les parents ne sont pas obligés de déposer leurs enfants à l'école.



À Mahina :



En raison du mouvement de grève prévu ce jeudi 17 mars, la mairie de Mahina a annoncé mercredi la fermeture pour une journée des deux écoles Fareroi élémentaire et Fare Va'a maternelle. En revanche, l'accueil et les repas seront assurés pour l'ensemble des élèves dans les écoles Fareroi maternelle, Hitimahana élémentaire et maternelle, Nuutere et enfin le CJA.



À Pirae :



Dans le cadre du mouvement de grève prévu ce jeudi 17 mars et "par anticipation de la mobilisation prévue du personnel notamment pour deux écoles communales", la mairie de Pirae a annoncé mercredi la fermeture pour une journée des deux écoles Val Fautaua et Tuterai Tane. Décision est prise "afin de prioriser la sécurité des élèves dont la surveillance ne pourra se faire dans des conditions optimums durant toute la journée de jeudi". Le mouvement de grève étant circonscrit à la journée de jeudi, les écoles rouvriront vendredi matin.



À Papeete :



Suite au mouvement de grève prévu ce jeudi 17 mars, la commune de Papeete a annoncé la fermeture des écoles suivantes: Raitama, Heitama, Ui Tama, Tamanui, GS Hiti Vain Nui, GS Mama'o et Pinai.



À Papara :



La mairie de Papara a annoncé aujourd'hui la fermeture d'une seule de ses écoles: l'école maternelle de Taharuu. Par conséquent, les autres établissements scolaires maternels et élémentaires resteront ouverts.



Rédigé par Alysson Moux et Lana Chaine le Mercredi 16 Mars 2022 à 13:54