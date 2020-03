Certificat médical obligatoire pour entrer au fenua

Tahiti, le 2 mars 2020 - Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a annoncé lundi avoir actualisé les mesures mises en place pour freiner l'introduction du coronavirus en Polynésie. Parmi ces mesures, l'obligation pour tout voyageur - et non plus seulement pour ceux en provenance des zones à risque - de présenter un certificat médical de moins de cinq jours pour se rendre au fenua.



Alors que l'épidémie de coronavirus (Covid-19) observe un recul en Chine, le virus originaire de Wuhan se rapproche de la Polynésie française. Vendredi dernier, un premier cas en Nouvelle-Zélande avait été déclaré. La Californie, état des Etats-Unis qui propose deux escales aux compagnies passant par l'aéroport de Tahiti-Faa'a, vient de diagnostiquer un deuxième cas sur son territoire. La métropole a, quant à elle, dépassé la barre symbolique des 100 cas et comptabilisait hier plus de 190 cas.



A ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été détecté en Polynésie française, les mesures mises en place continuent donc d'évoluer, comme l'a annoncé le ministre de la Santé, Jacques Raynal, hier matin. Elles s'appuient notamment sur un guide méthodologique de Préparation au risque épidémique Covid 19, un ouvrage diffusé par l’agence nationale de santé publique, Santé publique France. La Polynésie se situe au stade 1 de la stratégie de réponse sanitaire. Elle consiste à freiner l'introduction du virus sur le territoire.