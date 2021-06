Cérémonie à l'occasion du 81e anniversaire de l'appel du 18 juin

Tahiti, le 18 juin 2021 – À l’occasion du 81e anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle le 18 juin 1940, une cérémonie commémorative présidée par le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a été organisée vendredi matin avenue Pouvanaa a Oopa.



Dominique Sorain, le haut-commissaire de la République, a présidé vendredi matin au monument de la France libre, avenue Pouvanaa a Oop, la cérémonie commémorative du 81e anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle le 18 juin 1940.



Dominique Sorain était accompagné de Tearii Alpha, vice- président de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, président de l’assemblée de la Polynésie française, Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française, Michel Buillard, maire de Papeete, du médecin chefGérald Samy, représentant le Comsup, de Tu Yan, Conseiller Cese et de Patrick Bagur, représentant le président du Cesec.



Après une lecture du message de Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants par le haut-commissaire et la lecture de l'évocation historique par le directeur de l'ONAC (Office national des anciens combattants), l'appel du Général de Gaulle a été diffusé. Puis un dépôt de gerbes, une minute de silence et une Marseillaise se sont succédé avant le salut des autorités aux anciens combattants et aux délégations.