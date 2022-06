Céréales : Moscou dit que c'est aux Ukrainiens et aux Occidentaux d'agir

Ryad, Arabie saoudite | AFP | 31 mai 2022 - La diplomatie russe a estimé mardi que seuls Kiev et les Occidentaux pouvaient agir pour permettre les exportations des céréales ukrainiens et russes bloquées depuis l'offensive russe contre l'Ukraine, nourrissant le risque d'une crise alimentaire mondiale.



“Les pays occidentaux, qui ont créé une tonne de problèmes artificiels en fermant leurs ports aux navires russes, en supprimant des chaînes logistiques et financières, doivent réfléchir sérieusement à ce qui compte le plus”, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en référence aux sanctions contre Moscou.

“Soit faire de la com' sur la question de la sécurité alimentaire, soit résoudre ce problème avec des mesures concrètes : la balle est dans leur camp”, a-t-il poursuivi, lors d'une visite à Bahreïn. Il a aussi une nouvelle fois appelé l'Ukraine, qui combat depuis trois mois un assaut russe, à déminer ses eaux territoriales autour de ses ports pour permettre le passage en mer Noire de navires chargés de céréales. “Si le problème du déminage est réglé (...), les forces navales russes assureront le passage sans entrave de ces navires vers la mer Méditerranée puis vers leurs destinations”, a affirmé M. Lavrov.



Le conflit en Ukraine a mis à mal l'équilibre alimentaire mondial, laissant craindre une crise qui affectera tout particulièrement les pays les plus pauvres. L'Ukraine, gros exportateur de céréales, notamment de maïs et de blé, voit sa production bloquée du fait des combats. Pour sa part, la Russie, autre puissance céréalière, ne peut vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant les secteurs financiers et logistiques. Les deux pays produisent un tiers du blé mondial. Lundi, le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à travailler avec la Turquie pour assurer la circulation des marchandises en mer Noire, y compris des céréales provenant d'Ukraine.



Après Bahreïn, Sergueï Lavrov s'est envolé mardi pour Ryad, la capitale de l'Arabie saoudite, où il s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhan, et le chef de l'Organisation de la coopération islamique, basée dans le royaume, a indiqué sa porte-parole, Maria Zakharova. M. Lavrov devrait rencontrer mercredi les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG). L'organisation, dont le siège est à Ryad, comprend des membres clés de l'alliance pétrolière OPEP+, dirigée par les deux plus grands exportateurs du monde, l'Arabie et la Russie. Malgré la pression exercée par Washington, qui souhaite une augmentation de la production de pétrole pour calmer la flambée des prix de l'énergie, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont affiché leur attachement à l'OPEP+, prenant leur distance avec leur partenaire traditionnel, les États-Unis.

Rédigé par AFP le Mardi 31 Mai 2022 à 18:36 | Lu 36 fois