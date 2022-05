Centre commercial à Vaiare : l'enquête publique est ouverte

Moorea, le 25 mai 2022 - Une enquête publique portant sur le projet de création d’un centre commercial à Teavaro est ouverte jusqu’au 27 juin prochain. Le centre, qui sera situé en face du port de Vaiare, comprendra notamment cinq commerces, un laboratoire alimentaire, des parkings ainsi que deux logements.



Une enquête publique sur l’étude d’impact sur l’environnement concernant le projet de création du centre commercial SCI Eimeo Nui à Teavaro, plus précisément en face du port de Vaiare (devant la zone d’accostage de l’Aremiti Ferry 2), est ouverte depuis lundi jusqu’au 27 juin. Les dossiers sont consultables à la mairie annexe de Teavaro ainsi qu’à la Direction de la construction et de l’aménagement de Papeete. Le projet consiste en la création, sur une durée de 15 mois, d’un bâtiment de 89,7 m x 36,2 m, sur une surface 3200 m2 pour une hauteur de 12 mètres maximum. Le bâtiment contiendra trois niveaux avec au total cinq commerces –incluant des snacks–, un laboratoire alimentaire, 207 places de parking véhicules, 17 places de parking deux-roues ainsi que deux logements. Les bâtiments seront construits en béton armé tandis que les toitures seront en tôle. D'un point de vue visuel, les façades seront traitées en “végétalisation ou imitation végétale” alors que les toitures seront de couleur verte.

Quant aux travaux de terrassement, le dossier précise que le volume est de 12 200 m3, dont 3 130 m3 mis en remblais sur la parcelle et 9 070 m3 évacués du site. Le projet prévoit que l’accès au centre commercial pour les véhicules se fasse par la route de ceinture et qu’il y aura également une rampe d’accès aux étages couverts. Les piétons disposeront quant à eux d’un accès depuis la route de ceinture avec un espace extérieur et intérieur. Concernant l’assainissement des eaux usées, il est précisé qu'elles seront traitées “selon les techniques de l’assainissement individuel autonome dans un unique ouvrage de traitement permettant d’assurer la permanence de l’infiltration.” Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau potable, le projet prévoit la construction d’un bassin de stockage d’eau, qui va permettre d’avoir “un faible débit d’alimentation depuis le réseau communal” ainsi que l’utilisation d’un suppresseur de distribution.



Les associations invitées à se manifester



Une fois n’est pas coutume, les porteurs de ce projet invitent les associations de Moorea, notamment celles qui militent pour la protection du lagon, les riverains habitant dans un rayon d'un kilomètre ainsi que les acteurs économiques à se manifester durant cette enquête publique. Si plus de 30 doléances négatives sont enregistrées, une réunion publique sera organisée pour leur donner des informations sur “les enjeux et le programme des travaux”.



Rappelons qu'avec celui-ci, au total ce sont cinq projets de commerces qui sont actuellement à l'étude sur l'île : Carrefour Maharepa ; Painapo Market à Maharepa (qui serait le déménagement de l'actuel Supermarché Maharepa) ; Super U à Haapiti, à Varari et enfin Happy Market - Intermarché à Vaiare, proche de l'actuel Champion.