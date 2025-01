Censure: avec le sauf-conduit du PS, "un autre chemin se dégage", se félicite François Bayrou

Paris, France | AFP | jeudi 16/01/2025 -"Un autre chemin se dégage", a jugé François Bayrou, assuré jeudi, après nombre de concessions, du sauf-conduit du Parti socialiste face à la motion de censure "destructrice" de La France insoumise, deux jours après la présentation de son programme.



Comme elle le fait régulièrement depuis 2022, l'Assemblée nationale examinait jeudi, dans un hémicycle clairsemé, la première motion de censure déposée contre le gouvernement Bayrou, à l'initiative des Insoumis, rejoints par les écologistes et les communistes. Celle-ci ne devrait, en toute logique, pas être adoptée, le RN et les socialistes ayant annoncé qu'ils ne s'y associeraient pas. Le résultat du vote est attendu vers 18h.



Même s'il ne tombe pas ce jeudi, les jours du gouvernement, en place depuis Noël, sont "comptés", a affirmé le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard. "Quand il tombera, le monarque (Emmanuel Macron) suivra", a-t-il lancé, fustigeant également "l'irresponsabilité" des socialistes de ne pas s'associer à la motion LFI.



Dans une brève réponse, François Bayrou a accusé le parti de Jean-Luc Mélenchon de "choisir la guerre intestine" entre Français et de vouloir que "l'affrontement soit la loi".



Mais "un autre chemin se dégage, difficilement, après beaucoup de travail, de discussions, de négociations", a assuré le Premier ministre.



Quelques minutes avant l'ouverture du débat, et après une longue hésitation, le PS avait confirmé qu'il ne censurerait pas l'exécutif.



"Nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire" qui pourrait conduire à "l'arrivée de l'extrême droite", a confirmé à la tribune le premier secrétaire du parti, Olivier Faure.



La censure reste toutefois "possible à tout moment", a-t-il prévenu, interpellant également les députés Insoumis en défendant "une gauche qui propose et avance".



"Le PS fracture le NFP. Mais il capitule seul. Les trois autres groupes votent la censure. Nous continuons le combat", a réagi sur X Jean-Luc Mélenchon.



- Concessions -



Dans la dernière ligne droite, les socialistes ont obtenu par écrit d'ultimes gages du Premier ministre qui espère maintenant pouvoir "doter enfin notre pays d'un budget".



A côté des annonces déjà connues, comme le "conclave" de trois mois entre partenaires sociaux pour réviser la réforme des retraites, François Bayrou a répondu positivement à certaines demandes du PS, comme l'abandon de l'allongement du délai de carence d'un à trois jours en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires.



Point sensible pour les socialistes, il a aussi confirmé l'abandon de la suppression de 4.000 postes d'enseignants dans l’Éducation nationale et la création de 2.000 postes supplémentaires d'accompagnants d'élèves en situation de handicap.



Côté fiscal, il a confirmé, parmi plusieurs mesures, le projet de taxe sur les hauts revenus (qui doit rapporter deux milliards d'euros) mais qui a vocation à être remplacée par "un dispositif pérenne de lutte contre une injuste optimisation fiscale", "au plus tard" pour le budget 2026.



Des concessions brocardées par Sébastien Chenu, du groupe Rassemblement national, qui n'a toutefois pas souhaité s'associer à la motion de censure. Pour lui, le Parti socialiste, "telle une tribu indigène", s'est laissé "amadouer avec de la verroterie", rendant l'examen de la motion "stérile". "Nous ne vous menaçons de rien, mais nous vous attendons sur des actes", a-t-il lancé au Premier ministre.



Nommé il y a trois semaines, M. Bayrou n'a pas demandé la confiance des députés mardi après sa déclaration de politique générale, car comme Michel Barnier, Gabriel Attal et Élisabeth Borne avant lui, il est privé de majorité.



- Place aux budgets -



Écologistes et LFI estiment que les "règles du jeu sont pipées" sur la renégociation de la réforme des retraites, même avec l'engagement de François Bayrou de saisir le Parlement sur les retraites en cas d'accord seulement partiel entre les partenaires sociaux.



La numéro un de la CFDT Marylise Léon souligne cependant qu'une "opportunité inédite s'ouvre" pour discuter à la fois de l'âge de départ à 64 ans, la pénibilité et l'égalité hommes-femmes. Une intersyndicale se tiendra jeudi pour préparer la première réunion vendredi à Matignon au mode opératoire encore flou.



Faute de perspective réelle de faire tomber le gouvernement, le vote de jeudi est avant tout une répétition avant les échéances décisives des budgets de l'État et de la sécurité sociale, avec la possibilité de recours au 49-3 et donc, en retour, de nouvelles motions de censure.



Le gouvernement espère achever la procédure budgétaire d'ici fin février pour que le pays puisse retrouver son cours normal de fonctionnement au 1er mars.



Il vise un effort de 32 milliards d'économies et 21 milliards de recettes pour ramener le déficit public à 5,4% du PIB en 2025, contre un niveau de 6,1% attendu pour 2024.