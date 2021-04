Cedric Wane signe son retour en VTT

Tahiti, le 25 avril 2021 - La Fédération tahitienne de cyclisme a organisé, dimanche, à Papeari la première manche du Challenge VTT/VAE. Sur un parcours de 24 km parfaitement taillé pour ses qualités, Cedric Wane l'a emporté après un peu plus d'une heure d'effort. Il a devancé Heiarii Manutahi et Teva Poulain, respectivement deuxième et troisième.



Plus d'un an après leur dernière course, les vététistes ont enfin repris du service, dimanche à Papeari, à l'occasion de la première manche du Challenge VTT/VAE organisée par la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC). Au programme pour la vingtaine d'athlètes inscrits, des boucles de 3,5 km a effectué sur un terrain privé situé sur les hauteurs de Teva i Uta.



On retrouvait notamment sur la ligne de départ de belles références des courses nature au fenua comme Cedric Wane, Teva Poulain ou encore Thomas Lubin. Des cadors du cyclisme sur route tels que Heiarii Manutahi et Kahiri Endeler ont également répondu présents. Au programme pour eux, un parcours de 24 km, soit sept boucles à effectuer sur un terrain qui a proposé tout type de configuration aux coureurs (rocailleux, herbus, terre). Une parfaite préparation donc, en vue du Xterra de Moorea prévue les 22 et 23 mai.



Cedric Wane en tête de bout en bout



laissé aucune chance à la concurrence. En tête de bout en bout de la course, le triathlète très à l'aise sur un parcours qui correspondait parfaitement à ses qualités, a franchi la ligne d'arrivée après un peu plus d'une heure d'efforts en plein cagnard. "C'est ma façon de courir, de vite partir à l'avant quand j'ai une course en VTT", a expliqué le vainqueur à l'issue de la course. "Le parcours comportait aussi beaucoup de montées et je sais que j'ai beaucoup de facilité lorsque ça grimpe. Il fallait que je me détache très vite pour pouvoir ensuite mieux négocier les descentes, d'autant plus qu'il y avait des parties assez délicates à négocier à pleine vitesse."



Derrière Cédric Wane, Heiarii Manutahi et Teva Poulain se sont livrés une belle bataille pour la deuxième place. Au coude-à-coude sur les trois premières boucles, Manutahi a finalement pris l'ascendant sur son adversaire lors du quatrième tour. Très engagé sur les descentes, l'intéressé a ensuite essayé de refaire son retard sur le leader, mais en vain. Heiarii Manutahi s'est donc contenté d'une deuxième place. "J'ai vu que je revenais sur Cedric sur les derniers tours, mais à chaque fois il recreusait l'écart sur les montées. Je l'avais, à un moment, en point de mire mais il était vraiment trop fort aujourd'hui", a reconnu Manutahi. Teva Poulain de son côté a réussi à resister au retour de Manarii Laurent, pour s'inviter sur la troisième marche du podium.



À noter que la prochaine manche du Challenge VTT/VAE se tiendra le 30 mai prochain.