Cédric Wane et Thomas Lubin s'offrent un top 10 à l'Ötillö Swimrun World Championship

Tahiti, le 4 septembre 2023 - Cédric Wane et Thomas Lubin ont signé, ce lundi en Suède, une belle performance à l'Ötillö Swimrun World Championship. Le duo qui s'est baptisé les “Têtards des rivières de Tahiti”, s'est en effet classé 13e au scratch et 10e chez les messieurs, en bouclant les 60 km de course à pied et les 10 km de natation en 8h52'39.



Ils visaient un top 10 en Suède et l'objectif a été rempli pour Cédric Wane et Thomas Lubin. Le duo polynésien s'est en effet classé 10e chez les Messieurs (13e au scratch), ce lundi, à



Et en Suède ce lundi, Wane et Lubin, baptisés du nom des “Têtards des rivières de Tahiti” ont parcouru les 60 km de course à pied et les 10 km de natation, entre les îles de Sandön et d'Utö, en moins de neuf heures. Les Tahitiens ont longtemps navigué entre la 13e et 11e place avant de finalement arracher leur place dans le top 10 de leur catégorie au cours de la dernière heure de course. Wane et Lubin franchissaient finalement la ligne d'arrivée à Utö en 8h52'39, soit une moyenne d'un peu plus de 7 km/h tout au long des 70 km de course, le tout dans des conditions climatiques très loin des standards polynésiens. Ils visaient un top 10 en Suède et l'objectif a été rempli pour Cédric Wane et Thomas Lubin. Le duo polynésien s'est en effet classé 10e chez les Messieurs (13e au scratch), ce lundi, à l'Ötillö Swimrun World Championship , compétition reine pour les amateurs de sport nature et de swimrun. Rappelons que les coureurs polynésiens avaient décroché leurs tickets pour l'Ötillö en juillet dernier en finissant troisième d'une étape du circuit mondial organisée en Suisse.Et en Suède ce lundi, Wane et Lubin, baptisés du nom des “Têtards des rivières de Tahiti” ont parcouru les 60 km de course à pied et les 10 km de natation, entre les îles de Sandön et d'Utö, en moins de neuf heures. Les Tahitiens ont longtemps navigué entre la 13e et 11e place avant de finalement arracher leur place dans le top 10 de leur catégorie au cours de la dernière heure de course. Wane et Lubin franchissaient finalement la ligne d'arrivée à Utö en 8h52'39, soit une moyenne d'un peu plus de 7 km/h tout au long des 70 km de course, le tout dans des conditions climatiques très loin des standards polynésiens.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 4 Septembre 2023 à 17:05 | Lu 140 fois