Cédric Wane champion du 5 km sur route

Tahiti, le 21 janvier 2024 - Le Championnat de Polynésie du 5 km sur route 2024 a eu lieu samedi soir au stade et dans la zone industrielle de Punaruu. Cédric Wane a décroché le titre en s’imposant en 16’45’’ devant Damien Troquenet et le cadet Kohai Schmit. Océane Tanguy s’est imposée chez les dames.



Conditions idéales pour les amateurs de course à pied sur route, samedi soir à la Punaruu, avec une fine pluie et une température agréable pour la pratique de la discipline. Près d’une centaine de coureurs ont pris le départ du Championnat de Polynésie du 5 km sur route 2024. Le parcours se déroulait pour l’essentiel dans la zone industrielle de Punaruu avec départ et arrivée dans le stade du site.



En l’absence de Benjamin Zorgnotti, le champion en titre, Cédric Wane, Damien Troquenet et le cadet Kohai Schmit s’imposaient comme des candidats au titre et ils ont bien confirmé leur statut. Tous trois se sont dégagés du peloton dès le départ et ont couvert la distance côte-à-côte avant que la décision ne se fasse au sprint dans le final. Cédric Wane a mis le turbo dans la ligne droite opposée de l’arrivée pour s’imposer en 16’45’’, Damien Troquenet et Kohai Schmit complétant le podium à deux secondes du vainqueur. Même suspense en catégorie féminine, mais c’est Océane Tanguy qui a décroché le titre en devançant Clémence Dede d’une petite seconde.



Cédric Wane a confirmé ses bonnes dispositions en course sur route mais c’est plutôt vers le Swimrun (natation et course à pied) qu’il consacrera sa saison 2024, comme il l’a confié à Tahiti Infos : “J’ai établi ma stratégie de course au fil des kilomètres car Damien et Kohai étaient aussi bien en jambes. J’ai imposé le rythme dans le premier tour, mais comme ils suivaient, j’ai laissé Damien prendre la tête au deuxième tour et je suis resté derrière dans sa foulée car il y avait du vent. Mais j’étais bien dans le final et j’ai attaqué à 200 mètres de l’arrivée. Félicitation au jeune Kohai qui représente l’avenir de l’athlétisme local. Je vais surtout me consacrer au Swimrun cette saison avec mon binôme Thomas et on va beaucoup articuler notre programme autour de courses à l’étranger.”



La course de la Saint-valentin constituera le prochain rendez-vous de course sur route.



Patrice Bastian