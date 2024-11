“Ce sera le Hawaiki Nui du tatouage”

Tahiti, le 19 novembre 2024 - Première convention de cette ampleur depuis 2019, le Tahiti Tattoo Fest 2024 s'impose d'ores et déjà comme l'événement de l'année au sein de la communauté du tatouage. Organisé du 28 novembre au 1er décembre prochain à l'hôtel Le Tahiti, à Arue, le festival réunira 54 tatoueurs locaux et internationaux pour trois jours de compétition exceptionnels.



“Pour les tatoueurs, ce sera le Hawaiki Nui du tatouage”, promet Vaiana Beurnier, porteuse du projet Tahiti Tattoo Fest 2024, qui se déroulera du 28 novembre au 1er décembre à l’hôtel Le Tahiti, à Arue. “Cette première édition est portée par les associations 'Aina tatau et Tahiti Ink, dont nous faisons partie. Depuis 2019, nous n'avons plus eu de grande convention du tatouage, ici, en Polynésie. Nous avons voulu reprendre ce type de manifestation pour remettre en avant nos tatoueurs locaux et les confronter à ce qui se fait à l'étranger. L'événement veut permettre à chacun de se rencontrer, d'échanger et de s'inspirer mutuellement.” L'occasion pour les meilleurs tatoueurs de célébrer le riche héritage de l'art du tātau et les nouveaux styles de tatouage polynésien qui continuent de fasciner la clientèle, qu'elle soit locale ou internationale.



Organisé en plein Matarii i ni'a, la période symbolique du renouveau et de l'abondance pour les Polynésiens, le festival tient à participer à la dynamique culturelle du moment, portée par le Hura Tapairu et le ‘Ori Tahiti Nui Contest. “Le Tahiti Tattoo Fest 2024 promet d'être un événement exceptionnel qui marquera les esprits par sa célébration du tatouage traditionnel et contemporain”, assure l'organisation. “Cette occasion spéciale permettra aux visiteurs de plonger dans l'authenticité et la richesse culturelle de Tahiti. De plus, le festival contribuera à attirer des passionnés de tatouage ainsi que des curieux du monde entier, renforçant de fait l'attrait touristique de l'île.”



Un panel d'artistes exceptionnel



La compétition sera rude. Et pour cause, le Tahiti Tattoo Fest 2024 réunira durant quatre jours – dont trois de compétition – les meilleurs tatoueurs polynésiens et internationaux, tous sélectionnés avec soin par l'organisation. En tout, 54 tatoueurs sont attendus, dont 47 utilisant la machine et six pratiquant le tatouage traditionnel. “Localement, les meilleurs shops seront représentés. Nous aurons des tatoueurs de Mana'o Tattoo, de Tattoo by Patu, de Burns Tattoo Shop, de Tagaloa Tattoo, et bien d'autres”, souligne Vaiana Beurnier. Et du côté des tatoueurs internationaux, le line-up sera tout aussi impressionnant puisque seront présents : Steve Peace, tatoueur et organisateur de la plus grande convention de tatouage en Amérique du Nord ; Melissa Manuel, tatoueuse américaine reconnue pour ses dessins complexes et artistiques ; Cudjuy Patjidres de la tribu Paiwan, tatoueur traditionnel et ambassadeur de la communauté autochtones de Taïwan ; ou encore Toetu’u Aisea, tatoueur traditionnel des Tonga.



“Il y aura plusieurs catégories mises en lumière, notamment le black, le custom, le moderne et le traditionnel”, explique Yamila Apiu, cheffe de projet. “Lors de cette convention, il y aura trois sites, toujours à l'hôtel : le premier dans la grande salle des fêtes qui accueillera 46 tatoueurs locaux et internationaux, le deuxième se situera au niveau du Lafayette Lounge où seront présents six tatoueurs traditionnels, et le troisième constituera une salle d'exposition pour les tatoueurs qui proposent également autre chose que le tatouage.” Mais pour l'organisation, la grande nouveauté de cet événement sera sa soirée d'ouverture : “Nous organisons une soirée d'inauguration, hors convention, afin de réunir les tatoueurs mais aussi et surtout leurs plus belles pièces, cicatrisées, présentées sous forme de défilé. Un premier prix sera remis à l'issue de cette soirée, durant laquelle un concert acoustique est également prévu. Cette soirée a pour but de rassembler l'ensemble des tatoueurs dans une ambiance décontractée, un moment de partage, avant d'entamer les trois jours de compétition.” Le rendez-vous est pris !

Programme :



Lieu : Le Tahiti by Pearl Resorts à Arue

Entrée convention : 1 500 francs/jour



Jeudi 28 novembre - Accueil du public à 16h :

- Cérémonie d'ouverture : accueil des participants et des visiteurs

- 'Orero, chant, danse et cérémonie 'Ōro'a 'ava

- Discours officiels

- Rencontre des tatoueurs : présentation des artistes locaux et internationaux

- Soirée d'inauguration avec un défilé des pièces hors convention et concert acoustique



Vendredi 29 novembre - Première journée de convention (9h-18h) :

- Démonstration de tatouage

- Exposition des artisans, ateliers et animations

- Concours : en fin de journée, les premiers tours des concours de tatouage



Samedi 30 novembre - Deuxième journée de convention (9h-18h):

- Journée de concours : poursuite des compétitions de tatouage

- Exposition des artisans, ateliers et animations



Dimanche 1er décembre - Troisième journée de convention (7h-16h):

- Dernière journée de concours : clôture des compétitions de tatouage

- Expositions des artisans, ateliers et animations

- Cérémonie de clôture : remise des prix et festivités de clôture











Rédigé par Wendy Cowan le Mardi 19 Novembre 2024 à 15:06 | Lu 401 fois