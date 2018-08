Ce samedi découvrez les 500 diplômes proposés par le Cnam en Polynésie

PAPEETE, le 20 août 2018 (Communiqué de presse) - Ce samedi 25 août de 8h à 15h, le Cnam Polynésie organise une journée portes ouvertes dans ses locaux, au sein du Lycée Hôtelier de Punaauia. L'occasion pour les adultes souhaitant compléter leur formation de découvrir les 500 diplômes de niveau Bac à Bac+8 proposés par le Cnam. Ce sont des cours du soir ou des cours à distance via internet.



Le Conservatoire National des Arts et Métiers en Polynésie française organise sa rentrée 2018-2019. Pour cette année, une journée portes ouvertes est programmée le samedi 25 août. Elle permettra non seulement de découvrir la nouvelle carte de formations composée de près de 500 diplômes, titres et certifications, mais également de rencontrer des experts des différents secteurs professionnels mis en avant par le Cnam en Polynésie française. Les métiers de l’informatique, du numérique, du marketing, de la grande distribution, de la gestion et du social y seront entre autres représentés.



Le Cnam, grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, est un acteur majeur de la formation professionnelle continue. Il s’adresse à un public adulte (salariés, chefs d’entreprises, demandeurs d’emploi, étudiants, …) souhaitant actualiser ses connaissances, développer des compétences et acquérir une certification ou un diplôme du niveau bac à bac+8.



Le Cnam en Polynésie française c’est aussi des formations en adéquation avec les besoins du Fenua. Le Conservatoire a donc développé une offre de formations propres à la Polynésie française, comme l’accès aux diplômés de BTS et DUT à la 3ème année de licence générale spécialisée en Grande Distribution, secteur en pleine mutation et dont la demande est grandissante. Pour l’occasion, Monsieur Thierry Gabet, directeur de la Sipac, grossiste alimentaire pour les professionnels de Tahiti, partagera sa passion pour ce secteur et informera les auditeurs du Cnam sur les opportunités offertes en Polynésie française.



De la même manière, le secteur de l’informatique, en plein essor et porteur d’emplois au Fenua, est représenté par un large spectre de formations de niveau Bac à Bac+5 comme la formation « Technicien de maintenance micro réseau et internet » développé par Noël Nicolas, expert en réseau et système d’informatique, spécialisé dans les systèmes Sisco.



Enfin, les sciences humaines et sociales ne sont pas en reste. En effet le Cnam en Polynésie française propose cette année le diplôme professionnel « chargé d'accompagnement social et professionnel » ou encore la formation « responsable de projets de formation ».



Toutes ses formations sont accessibles en cours du soir ou à distance (par internet). C’est d’ailleurs la devise du Cnam : la formation pour tous et partout ! c’est pourquoi même les archipels les plus éloignés comme les Marquises peuvent bénéficier d’un comptoir Cnam situé à la mairie de Nuku Hiva. « Pour Tous et Partout », c’est aussi pour le Cnam de permettre au plus jeunes d’accéder à des formations innovantes et dans l’air du temps. Le Cnam en Polynésie française souhaite proposer très prochainement ses propres formations à distance, comme le diplôme du Cnam de « concepteur de jeux vidéo et d’application VR », grâce à une classe virtuelle interactive qui mettra en relation des étudiants de partout dans le monde.