Ce samedi, concerts et danse pour les fans des 80's

PAPEETE, le 5 septembre 2019 - La soirée Tahiti 80's Dance Party aura lieu ce samedi au Tahiti Pearl Beach. Deux groupes venus de métropole et un DJ assureront l'ambiance live en français et en anglais. Le public est invité à venir en tenue des années 80 pour l'ambiance. Une piste de danse façon discothèque, des danseurs professionnels, des jeux et de multiples cadeaux mettront le feu à la fête.



Samedi soir à partir de 18h30, l'hôtel Tahiti Pearl Beach à Arue deviendra une discothèque géante sur le thème des années 80. Deux groupes spécialisés dans les reprises des chansons de cette époque assureront une ambiance live survoltée.



Le groupe "Double Je" chantera en première partie des reprises de chansons françaises mythiques, de Lio à Desireless en passant par François Feldman ou Jeanne Mas. les artistes, spécialistes des reprises des années 1980, sont également reconnus pour leurs talents de musiciens, puisqu'ils assurent les instruments, les chœurs et les arrangements pour le chanteur Jean-Luc Lahaye. Ils seront en tournée en métropole d'octobre à mars.



Viendra ensuite un petit intermède discothèque assuré par DJ Esteban avec les plus grands standards de l'époque, pour faire danser la foule, distribuer des cadeaux et des surprises, puis des shows avec des danseuses professionnelles sur un podium aménagé dans le jardin de l'hôtel...



Et pour finir la soirée en beauté, ce sera le groupe "Power Cover" qui assurera le show avec un set de près d'une heure et demi avec des reprises de standards internationaux des années 1980, Mickael Jackson, Boney M, Kool and the Gang, Police, Queen... Ce groupe spécialisé dans les covers de toutes les époques a préparé un répertoire années 1980 spécialement pour ce concert à Tahiti. Power Cover est normalement un trio, mais a recruté deux chanteuses supplémentaires pour cet événement. "On a monté un set spécial pour mélanger plein de morceaux hyper connus qui vont s'enchainer par bloc pour assurer l'ambiance !" nous assure le groupe.



L'organisation a mis les moyens pour cette soirée unique : scène pour les musiciens, podium pour les danseuses professionnelles en tenue, boule à facette, extérieur ambiance plage et intérieur ambiance boite de nuit avec fumigènes, six heures de musique non-stop... "On compte aussi sur le public pour jouer le jeu et venir en tenue des années 80. Il y aura des prix spéciaux pour les meilleures tenues" nous assure l'organisateur, Léo Marais. Pour rappel, le style années 80 c'est fluo, paillettes, chaines qui brillent, Stan Smith aux pieds...



Les places sont vendues à 3600 Fcfp en prévente sur ticketpacifique.pf, les magasins Carrefour et Radio1. Elles coûteront 4100 francs sur place.