Ce samedi, c'est la Journée pour la famille

Tahiti, le 11 mai 2022 – Randonnée, accrobranche, cinéma en plein air, parc d'attraction, va'a, jeux… La Journée de la famille sera organisée ce samedi 14 mai à Tahiti, Moorea et Raiatea.



À l'occasion de la Journée internationale des familles célébrée chaque 15 mai, la ministre des Solidarités, Virginie Bruant, a annoncé mercredi l'organisation d'une déclinaison locale de l'événement. La “Journée de la famille” se déroulera le samedi 14 mai prochain simultanément à Tahiti, Moorea et Raiatea avec pour objectif de “resserrer les liens intergénérationnels”. Le programme a été décliné, île par île.



Sport, éducation, découverte, loisirs



Dans les jardins de Paofai, l'activité “phare” de l'évènement se déclinera en une course d'obstacles sur le principe d'une “color run”. Pendant une heure, les équipes participantes, composées de tous les membres d'une famille devront ramper sous des filets, franchir un mur de toiles d'araignée, marcher sur des poutres, sauter dans des pneus, traverser un tunnel pour atteindre la ligne d'arrivée. Ils devront aussi répondre à un quizz entre les obstacles. Des ateliers et jeux sont également prévus sur le site des jardins de Paofai. Face painting, initiation à la permaculture, beach tennis et beach volley… À Pirae, dans l'après-midi, la fédération tahitienne de va'a organisera des tours d'initiation à la discipline.



Le Parc Vairai à Punaauia sera également transformé en parc d'attraction avec une aire de jeux géante de 13 modules dont des toboggans, des trampolines, du rodéo, du bowling, et d'autres jeux pour enfants et adultes. Les familles polynésiennes sont invitées à venir avec leur pique-nique pour profiter de la journée. Autres activités prévues à Tahiti et Moorea, des randonnées seront organisées dans les vallées de Mahina et Opunohu. Toujours pour les plus hardis, le parcours accrobranche du Rainbow Parc de Pirae sera ouvert gratuitement aux familles.



Sur l'île sœur également, l'écomusée Fare Natura accueillera gratuitement les visiteurs de 9 à 16 heures, où des ateliers ont été spécialement mis en place. Enfin, trois espaces de cinéma en plein air seront installés pour la soirée à partir de 18h30 sur les trois îles de Tahiti, Moorea et Raiatea.



​Pratique Course Color Fun : Jardins de Paofai à 11 heures

Ateliers et jeux : Jardins de Paofai de 8 à 13 heures

Parc d'attraction : Au parc Vairai de Punaauia de 9 à 16 heures

Accrobranche : Au Rainbow Parc à Pirae, de 9 à 16 heures

Randonnées : À Mahina et Opunohu, de 8 à 15 heures. Réservation au 89.31.77.30 ou par mail à

Initiation au Va'a : A la fédération tahitienne de va'a, de 13 à 16 heures

Écomusée Fare Natura : À Moorea, de 9 à 16 heures

Cinéma en plein air : Projection de Jumanji, au parking Super U de Taravao pour Tahiti, dans la salle Haapiti à Moorea et sur le parvis du marché de Uturoa pour Raiatea. De 18h30 à 21h.

le Mercredi 11 Mai 2022 à 21:07 | Lu 292 fois